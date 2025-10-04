Giá vàng hôm nay 4.10.2025: Tăng vọt lên kỷ lục mới

Sáng 4.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 800.000 đồng, đưa giá mua lên 136,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 800.000 đồng khi mua vào lên 132,3 triệu đồng và bán ra 135 triệu đồng; Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 132,5 triệu đồng, bán ra 135,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng trong khi đối với vàng nhẫn là 3 triệu đồng.

Giá vàng sáng 4.10 tăng lên kỷ lục mới ở mức 138,6 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 3.885 USD/ounce, cao hơn hôm qua 32 USD. Tổng cộng giá vàng đã tăng hơn 3% trong tuần này. Theo một số nhà phân tích, Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ 3 và nếu việc này diễn ra càng lâu sẽ là một yếu tố tăng giá ổn định cho thị trường vàng. Nếu bất ngờ có một thỏa thuận vào cuối tuần để Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại, thì đó có thể là một yếu tố giảm giá. Thượng viện Mỹ sẽ lại bỏ phiếu về các kế hoạch đối đầu giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà nhằm chấm dứt việc chính phủ đóng cửa, mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy cả 2 kế hoạch sẽ được thông qua.

Báo cáo việc làm chính thức của Mỹ, ban đầu dự kiến công bố vào hôm qua đã bị hoãn lại, khiến nhà đầu tư phải dựa vào các chỉ báo thay thế cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và duy trì kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất sắp xảy ra.

Một báo cáo mới đây cho thấy, Ngân hàng đầu tư UBS kỳ vọng vàng sẽ tăng lên 4.200 USD/ounce trong những tháng tới do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm nhờ lãi suất thực tế giảm tại Mỹ, trong khi kỳ vọng về đồng USD suy yếu cũng là một động lực khác cho vàng. Trong khi đó, sau khi tạm dừng vào tháng 7, các ngân hàng trung ương đã tiếp tục mua vàng vào tháng 8. Ngân hàng trung ương Kazakhstan dẫn đầu, theo sau là Bulgaria và El Salvador...