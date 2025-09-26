Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.9.2025: Duy trì trên 134 triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
26/09/2025 08:46 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt đứng yên khi chờ báo cáo lạm phát của Mỹ.

Sáng 26.9, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi so với hôm qua khi tiếp tục được mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 134,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC duy trì giá mua 128,3 triệu đồng, bán ra 131 triệu đồng.

Trên thị trường, vàng nhẫn được các công ty mua bán khác nhau và hầu hết cao hơn Công ty SJC. Đồng thời, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn cũng neo cao với 3 triệu đồng/lượng. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 128,5 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn 129 triệu đồng và bán ra 132 triệu đồng... Giá mua bán vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu hiện cao nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay 26.9.2025: Duy trì trên 134 triệu đồng một lượng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 26.9 đứng yên như hôm qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cũng đi ngang và đang xoay quanh 3.744 USD/ounce. Thị trường giao dịch yếu khi chờ báo cáo tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay. Trong khi đó, báo cáo vừa công bố cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm xuống còn 218.000, thấp hơn so với dự báo 235.000 đơn. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn có phần ổn định, dù tốc độ tuyển dụng đang chậm lại. Trong khi đó, GDP quý 2/2025 của Mỹ được điều chỉnh tăng, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn so với ước tính ban đầu.

Một số nhà phân tích nhận định, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp có thể làm giảm bớt kỳ vọng về việc nới lỏng lãi suất. Sau dữ liệu việc làm, công cụ CME FedWatch ghi nhận thị trường hiện đặt xác suất 85% cho việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Theo chuyên gia chiến lược thị trường của RJO Futures, ông Bob Haberkorn, không có nhiều thông tin mới đủ mạnh để làm thay đổi xu hướng tăng. Theo ông, đà đi lên của kim loại quý vẫn đang được duy trì.

