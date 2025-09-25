Giá vàng hôm nay 25.9.2025: Quay đầu giảm hơn nửa triệu đồng

Sáng 25.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 600.000 đồng khi còn mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra xuống 134,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 500.000 đồng, đưa giá mua xuống 128,3 triệu đồng, bán ra còn 131 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đầu ngày vẫn giữ giá mua 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 128,8 triệu đồng và bán ra 131,8 triệu đồng…

Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2 triệu đồng trong khi vàng nhẫn lên đến 2,7 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty vàng bạc đá quý khác cũng giữ mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn 3 triệu đồng. Điều này khiến người mua vàng bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng bất kể giá tăng hay giảm.

Giá vàng sáng 25.9 giảm 600.000 đồng mỗi lượng ẢNH: TNO

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lùi, còn 3.740 USD/ounce, giảm gần 15 USD sau một ngày và giảm tổng cộng 50 USD so với mức đỉnh 3.790 trong phiên đầu tuần. Theo CNBC, đà tăng của vàng hôm đầu tuần được thúc đẩy bởi lãi suất tại Mỹ thấp hơn, cùng với những lo ngại từ nhà đầu tư về việc cổ phiếu bị định giá quá cao, sự độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và rủi ro địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, vàng vẫn đang được nhiều người chọn làm nơi trú ẩn an toàn khi nỗi lo về lạm phát tại Mỹ ở mức cao.

Hiện nhà đầu tư chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào ngày mai 26.9. Những người tham gia thị trường đang dự báo sẽ còn hai đợt hạ lãi suất với mức 0,25% mỗi đợt vào tháng 10 và tháng 12. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất cách đây hai ngày, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell cho rằng, bất ổn xung quanh hướng đi của lạm phát vẫn còn lớn. Cơ quan này sẽ đánh giá cẩn thận và kiểm soát rủi ro lạm phát tăng cao dai dẳng hơn. Điều này hàm ý chưa có tín hiệu nào cho thấy Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Thông thường lãi suất thấp sẽ giúp vàng tăng giá...