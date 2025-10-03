Giá vàng hôm nay 3.10.2025: Tiếp tục giảm nhưng người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng

Sáng 3.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giảm 200.000 đồng khi mua vào xuống 135,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giữ nguyên giá mua 131,5 triệu đồng và bán ra 134,2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường hầu như cũng đứng yên như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn giữ chiều mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 135,8 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn ở các công ty vẫn duy trì mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Điều này khiến người mua vàng nhẫn lỗ ngay 3 triệu đồng dù giá vàng không thay đổi và mua vàng miếng cũng lỗ gần tương đương.

Giá vàng sáng 3.10 giảm xuống dưới 138 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 6 USD, còn 3.853 USD/ounce và thậm chí trong phiên 2.10 (giờ Mỹ) đã rớt xuống 3.845 USD/ounce. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa phần lớn hoạt động từ ngày 1.10 và có thể trì hoãn việc công bố các số liệu kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm chính thức tháng 9 quan trọng vốn dự kiến công bố vào ngày 3.10. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng GDP nước này có thể “bị ảnh hưởng” do việc chính phủ đóng cửa hiện tại. Những phát biểu của ông làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư rằng hoạt động kinh tế Mỹ sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực hơn nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài. Tình trạng này có thể sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày khi Thượng viện Mỹ sẽ nghỉ họp vào ngày 2.10 để kỷ niệm lễ Yom Kippur và chỉ có thể tiến hành bỏ phiếu lại trong hôm nay 3.10 (theo giờ Mỹ).

Nhà đầu tư dự đoán việc chính phủ đóng cửa có thể kéo dài gần 2 tuần. Trong bối cảnh này, theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư đang dự báo gần như chắc chắn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng này. Nếu lãi suất tiếp tục giảm có khả năng đẩy giá USD đi xuống và hỗ trợ vàng tăng giá...