Giá vàng hôm nay 28.9.2025: Tăng cao nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 28.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 135 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Dù vậy, người mua vàng miếng sau một tuần không có lãi khi mức tăng giá này chỉ vừa đủ bù phần chênh lệch giữa giá mua và bán.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào lên 128,8 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng. Tuy nhiên người mua vàng nhẫn vẫn bị lỗ 700.000 đồng một lượng do chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì 2,7 triệu đồng, cao hơn mức tăng giá bán ra. Riêng người mua vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu thì sau một tuần sẽ bị lỗ gần 1 triệu đồng/lượng do chênh lệch mua bán lên đến 3 triệu đồng.

Giá vàng tăng cao suốt tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá vàng thế giới ghi nhận tăng suốt tuần, đạt 3.758,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý tăng 74,7 USD. Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới bật tăng sau khi báo cáo lạm phát tháng 8 đúng như kỳ vọng. Đồng thời, đa số nhà đầu tư cũng dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong các tháng còn lại của năm nay. Kỳ vọng này giúp giá vàng đi lên.

Hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư đều lạc quan về xu hướng giá vàng trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 19 nhà phân tích Wall Street, có 16 người, tương ứng 84% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và không có ai nghĩ rằng sẽ giảm. Còn lại 3 người nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 265 nhà đầu tư cá nhân thì có 166 người, chiếm 63% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 43 người, tương ứng 16% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang và 56 người, chiếm 21% nhận định vàng đi xuống.