Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.9.2025: Bật tăng nửa triệu đồng lên 135 triệu

An Yến
An Yến
27/09/2025 08:44 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng và đưa giá bán ra lên 135 triệu đồng.

Sáng 27.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 500.000 đồng, lên mức mua vào 133 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 128,8 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 27.9.2025: Tăng thêm nửa triệu đồng lên 135 triệu - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 27.9 tăng thêm 500.000 đồng một lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên cuối tuần, lên 3.758,7 USD/ouce, cao hơn hôm qua gần 15 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 119,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 15,2 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cao hơn 11,7 triệu đồng. 

Hôm qua, báo cáo của Mỹ được công bố cho thấy trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - đã loại trừ năng lượng và thực phẩm - tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, khớp với dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Chỉ số PCE tổng thể tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,3% so với tháng trước, đúng như kỳ vọng của thị trường. Chỉ số PCE được công bố sau loạt dữ liệu kinh tế tích cực ngày trước đó, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến và GDP quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh lên 3,8%. Những con số này đã làm các nhà đầu tư lo ngại rằng nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng tốt có thể khiến ngân hàng trung ương Mỹ ít có lý do hơn để tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại các cuộc họp còn lại trong năm nay - phù hợp với dự báo của chính ngân hàng trung ương.

Phát biểu trên CNBC, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng những con số này không đủ để ngăn Fed tiếp tục giảm lãi suất một cách thận trọng trong cuộc họp tháng 10 tới. Thông thường, lãi suất giảm sẽ đẩy vàng tăng giá.

