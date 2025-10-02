Quốc hội bế tắc, chính phủ Mỹ đóng cửa

Lưỡng đảng "đấu tố" nhau

Hôm qua, nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ bắt đầu ngừng hoạt động do quốc hội không kịp thông qua dự luật phân bổ ngân sách trước hạn chót. Nỗ lực giờ chót của Thượng viện nhằm thông qua dự luật phân bổ ngân sách tạm thời đều thất bại khi cả hai dự luật của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa soạn thảo đều không đạt đủ 60 phiếu ủng hộ, theo AFP.

Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua kế hoạch ngân sách Ảnh: Phát Tiến

Thế bế tắc xảy ra xoay quanh chương trình chăm sóc sức khỏe, khi đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn các khoản hỗ trợ cho Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, hay còn gọi là Obamacare) dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm, đồng thời đảo ngược những chương trình liên quan y tế khác đã bị cắt giảm trước đó. Đảng Cộng hòa, đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội, nói sẵn sàng cân nhắc một số chương trình nhưng chỉ sau khi dự luật ngân sách được thông qua.

Trang web Nhà Trắng hôm qua đăng đồng hồ đếm thời gian cùng ý kiến của những tổ chức cáo buộc đảng Dân chủ đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng chính đảng Cộng hòa đã đóng cửa chính phủ do không chịu bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ.

Cảnh báo từ Nhà Trắng

Theo tờ The New York Times, tác động của việc chính phủ đóng cửa còn tùy thuộc vào mỗi cơ quan và thời gian ngừng hoạt động. Những lực lượng được cho là thiết yếu như quân nhân đang làm nhiệm vụ, nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, kiểm soát viên không lưu vẫn sẽ tiếp tục làm việc dù không được trả lương. Hoạt động của Cơ quan Bưu chính Mỹ - vốn có ngân sách riêng, và các phúc lợi được coi là chi tiêu bắt buộc như an sinh xã hội, chăm sóc y tế cũng dự kiến được duy trì.

Giám đốc Văn phòng Quản lý hành chính và ngân sách Mỹ (OMB) Russell Vought đã ban hành văn bản chỉ thị các cơ quan chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch đóng cửa một cách trật tự, lưu ý rằng chưa thể biết chắc chính phủ sẽ phải đóng cửa trong bao lâu. Theo Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ, ước tính có đến 750.000 nhân viên liên bang bị cho nghỉ không lương mỗi ngày cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Theo Reuters, quốc hội Mỹ đã cho chính phủ đóng cửa 15 lần từ năm 1981, hầu hết kéo dài từ 1 - 2 ngày. Lần gần nhất xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, kéo dài hơn 1 tháng từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, lâu nhất trong lịch sử hiện đại. Khi đó, tình trạng chậm trễ tại các sân bay đã khiến các bên phải nhượng bộ, giúp chấm dứt đợt đóng cửa. Mặt khác, Tổng thống Trump cảnh báo rằng đợt đóng cửa lần này có thể dọn đường cho những cắt giảm nhân sự và chương trình mà đảng Dân chủ ủng hộ.