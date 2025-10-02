Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 2.10.2025: Quay đầu giảm về 138 triệu đồng

An Yến
An Yến
02/10/2025 09:45 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước quay đầu giảm sau khi lập đỉnh kỷ lục trong phiên hôm qua.

Sáng 2.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 400.000 đồng mỗi lượng đồng khi mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra còn 138  triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 131,5 triệu đồng, bán ra xuống 134,2 triệu đồng.

Trong khi đó, đầu ngày các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác vẫn duy trì giá mua bán vàng nhẫn cao kỷ lục như hôm qua. Chẳng hạn, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn giữ chiều mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 133 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 2.10.2025: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 2.10 quay đầu giảm 400.000 đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trở lại sau khi tăng thẳng đứng trong phiên hôm qua, xuống 3.858 USD/ounce. So với mức đỉnh trong phiên 1.10 là 3.894 USD/ounce thì vàng giảm hơn 35 USD. Tuy nhiên đây vẫn là mức rất cao của kim loại quý. Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu tháng 10 sau khi Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa trong ngày 1.10 do Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không thể đạt được thỏa thuận về việc duy trì tài trợ cho chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang phải tạm ngưng tất cả các chức năng được coi là "không thiết yếu". 

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), khoảng 750.000 nhân viên liên bang sẽ bị tạm nghỉ việc trong đợt đóng cửa này, gây ra chi phí ước tính khoảng 400 triệu USD mỗi ngày tiền lương trả sau. CBO ước tính rằng lần đóng cửa gần đây nhất vào gần 7 năm trước, kéo dài 5 tuần - dài nhất trong lịch sử Mỹ - đã làm giảm sản lượng kinh tế 11 tỉ USD, trong đó có 3 tỉ USD mà nền kinh tế Mỹ không bao giờ có thể lấy lại được. Cơ quan này nhận định tác động của việc đóng cửa Chính phủ đối với hoạt động kinh doanh là sự bất ổn, và mức độ của nó sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng cửa và các quyết định do chính quyền đưa ra... Nhà đầu tư đang lo lắng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sẽ khiến nền kinh tế trì trệ nên vẫn đổ tiền vào vàng, đưa kim loại quý tăng cao. 

