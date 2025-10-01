Giá vàng hôm nay 1.10.2025: SJC tăng kỷ lục

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, lên 136 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 1,5 triệu đồng, lên 136,8 triệu đồng, bán ra tăng thêm 1,2 triệu đồng, lên 138 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 136 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 130,2 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 131 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 131,1 triệu đồng, bán ra 134,1 triệu đồng… Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn hiện nay đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 3 USD/ounce, lên 3.863 USD. So với mức sụt giảm mạnh từ 3.873 USD/ounce xuống 3.796 USD/ounce ngày hôm qua, vàng đã hồi phục nhanh trở lại trong phiên giao dịch Mỹ. Vàng tăng khi Mỹ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CFI) đã giảm xuống 94,2 trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo đồng thuận của các nhà kinh tế là 96 điểm và cũng thấp hơn mức 97,8 đã được điều chỉnh tăng từ tháng 8.

Báo cáo lưu ý rằng chỉ số tình hình hiện tại, dựa trên đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện tại, đã giảm 7 điểm xuống còn 125,4. Chỉ số kỳ vọng, dựa trên triển vọng ngắn hạn của người tiêu dùng về thu nhập, kinh doanh và điều kiện thị trường lao động, đã giảm 1,3 điểm xuống còn 73,4. Kỳ vọng đã ở dưới ngưỡng 80, ngưỡng thường báo hiệu suy thoái sắp xảy ra kể từ tháng 2.2025.

Chính phủ Mỹ một lần nữa đứng trước bờ vực đóng cửa, khiến dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào khoản nợ công đang ngày càng phình to của quốc gia này. Một ngân hàng Canada tin rằng đây sẽ là động lực mới nhất thúc đẩy giá vàng cho đến cuối năm. Các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets đã công bố dự báo giá quý 4 của họ, đưa ra những điều chỉnh tăng đáng kể đối với vàng. Ngân hàng này dự kiến giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.900 đô la một ounce trong ba tháng cuối năm 2025, tăng 8% so với dự báo trước đó. Các nhà phân tích không kỳ vọng đà tăng giá sẽ sớm kết thúc, với giá dự kiến sẽ tăng trên 4.000 đô la một ounce vào năm tới. BMO hiện dự báo giá trung bình năm 2026 sẽ đạt 4.400 đô la một ounce, tăng 26% so với dự báo trước đó.