Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 30.9.2025: SJC vượt 137 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
30/09/2025 08:45 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lên mức kỷ lục mới khi vượt 137 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới lên đỉnh mới.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, lên 135,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 137,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá mua lên 135,3 triệu đồng, bán ra lên 137,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 134,8 triệu đồng, bán ra 137,3 triệu đồng… Vàng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu tháng 9, vàng miếng SJC đã tăng 4,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng 800.000 - 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 130,8 triệu đồng, bán ra 133,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 130,7 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 129,9 triệu đồng, bán ra 132,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 30.9.2025: SJC vượt 137 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 15 USD trong sáng 30.9, lên 3.849 USD/ounce - đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Kim loại quý tăng chưa có điểm dừng khi chỉ trong 30 ngày lên 400 USD/ounce, tương đương 12%. Tổng mức tăng trong một năm trở lại đây lên 1.200 USD/ounce, tương đương 45%. Động lực tăng giá hiện tại của vàng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, đó là lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, tâm lý nhà đầu tư lạc quan trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, và đồng đô la Mỹ liên tục suy yếu.

Các nhà lãnh đạo quốc hội hàng đầu của Mỹ sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về dự luật chi tiêu ngắn hạn trước thời hạn để tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa vào thứ Tư.  Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực vào đầu tuần do sự không chắc chắn về việc chính phủ đóng cửa. Ông Trump đã làm tăng rủi ro bằng cách đe dọa sa thải vĩnh viễn những công nhân liên bang "không thiết yếu" không được cấp vốn trong trường hợp chính phủ đóng cửa, phá vỡ tiền lệ hàng thập kỷ thường cho phép những nhân viên bị cho nghỉ việc tạm thời quay trở lại sau khi ngân sách được nối lại.

Giá vàng tăng cao kỷ lục

Giá vàng tăng cao kỷ lục

Ngày 29.9, giá vàng miếng SJC phá mức kỷ lục khi tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày 1,5 triệu đồng, lên 136,5 triệu đồng.

