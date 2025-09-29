Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 29.9.2025: Vàng miếng SJC tăng gần mức kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/09/2025 08:49 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng lên gần mức cao kỷ lục theo kim loại quý trên thị trường thế giới.

Hầu hết các công ty vàng đều tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, theo đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giá mua vào lên 133,5 triệu đồng, bán ra lên 135,5 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 133,5 triệu đồng, bán ra 135,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng lên 133 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 135,5 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC tăng lên gần mức cao kỷ lục đạt được trước đó ở 135,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 129,1 triệu đồng, bán ra 131,9 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 129 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 29.9.2025: Vàng miếng SJC tăng gần mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giá vàng SJC tăng lên cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới tăng thêm 18 USD mỗi ounce, lên 3.779 USD, có lúc lên đến 3.786 USD khi niềm tin vào sức mua của USD và các loại tiền tệ pháp định khác bị xói mòn. Chính phủ Mỹ có khả năng phải đóng cửa một lần nữa nếu Quốc hội không thông qua dự luật tài trợ trước ngày 30 tháng 9. Ngay cả khi Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đạt được thỏa thuận, thiệt hại đã xảy ra, vì chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bơm tiền vào thị trường trái phiếu kho bạc, khiến nợ công tăng cao hơn.

Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư và quốc gia mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ tiếp tục tăng. Trong bối cảnh này, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn nhất. Đây là lý do tại sao đợt tăng giá mới nhất diễn ra khi giá dao động gần mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư đã đổ tiền vào vàng khi Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua thêm 8,87 tấn vào cuối tuần qua, lên 1.005,71 tấn. Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, họ đã mua vào 33,78 tấn vàng, trong khi bán ra chỉ 3,71 tấn, tương đương mua ròng lên hơn 30 tấn, cao nhất trong thời gian qua.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale lưu ý rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang mua nhiều vàng hơn so với báo cáo chính thức. Ngân hàng Pháp ước tính rằng họ đã mua khoảng 33 tấn vàng mỗi tháng kể từ năm 2022, không tính đến thời gian tạm dừng sáu tháng diễn ra vào năm ngoái.

