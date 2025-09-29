Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Chậm nhất 15.11 hàng năm, doanh nghiệp, ngân hàng gửi hồ sơ xuất nhập khẩu vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/09/2025 06:26 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 và Nghị định 232 về quản lý thị trường vàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.10.2025.

Dự thảo Thông tư quy định thủ tục cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp, ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Chậm nhất ngày 15.11 năm liền kề trước năm đề nghị cấp hạn mức, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho năm tiếp theo gửi 1 bộ hồ sơ quy định tại đến NHNN (Cục Quản lý ngoại hối). Theo lý giải từ ban soạn thảo, quy định thời hạn làm căn cứ tính tổng hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng, từ đó phân bổ hạn mức cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Trước ngày 15.12 hằng năm, NHNN cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoặc có văn bản thông báo từ chối (ghi rõ lý do).

Chậm nhất 15.11 hàng năm, doanh nghiệp, ngân hàng gửi hồ sơ xuất nhập khẩu vàng- Ảnh 1.

Dự thảo thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng

ẢNH: NGỌC THẮNG

NHNN xây dựng, điều chỉnh tổng hạn mức hàng năm đối với việc xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ; quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước; tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trên cơ sở tổng hạn mức hàng năm, NHNN thực hiện cấp hạn mức hàng năm cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại theo quy mô vốn điều lệ và nhu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Dự thảo còn quy định, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp giấy phép sản xuất vàng miếng gửi 1 bộ hồ sơ đến NHNN (Cục Quản lý ngoại hối). Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do).

Ngoài ra, dự thảo rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ. Đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ rút ngắn từ 30 ngày xuống 10 ngày; trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận từ 15 ngày xuống 5 ngày. Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ xuống NHNN chi nhánh khu vực. Thời hạn thực hiện cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm rút ngắn từ 15 ngày xuống 10 ngày. Thời hạn thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm rút ngắn từ 15 ngày xuống 5 ngày.

Để tăng cường giám sát, dự thảo bổ sung hẳn một chương mới về kết nối và cung cấp thông tin. Theo đó, mọi doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép phải kết nối hệ thống dữ liệu điện tử với NHNN, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và liên tục. Các thông tin bao gồm căn cước cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp, khối lượng và giá trị giao dịch vàng miếng; thông tin về nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và hoạt động xuất nhập khẩu vàng. Toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm.

vàng doanh nghiệp ngân hàng xuất khẩu nhập khẩu Nguyên Liệu
