Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng tăng cao kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/09/2025 18:58 GMT+7

Ngày 29.9, giá vàng miếng SJC phá mức kỷ lục khi tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày 1,5 triệu đồng, lên 136,5 triệu đồng.

Các công ty như SJC, Doji, Phú Quý… đồng loạt tăng giá mua vàng miếng lên 134,5 triệu đồng mỗi lượng, giá bán ra lên 136,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134 triệu đồng, bán ra 136,5 triệu đồng. So với đầu tháng 9, vàng miếng SJC tăng 4 triệu đồng/lượng, tương đương 3%. Tuy nhiên, những người mua vàng vào đầu tháng 9 hiện nay lời 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng cao kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tiếp tục tăng thêm với mỗi bước điều chỉnh từ 300.000 - 500.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,5 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 133,6 triệu đồng/lượng, trong khi mua vào 130,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 129,9 triệu đồng, bán ra 132,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 129,9 triệu đồng, bán ra 132,9 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 129,7 triệu đồng, bán ra 132,5 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng mạnh 56 USD/ounce, lên mức cao nhất từ trước đến nay với 3.820 USD. Trong tuần này, thị trường đón nhận những thông tin kinh tế quan trọng có tác động đến giá vàng. Cụ thể, doanh số bán nhà đang chờ xử lý, số lượng việc làm, niềm tin người tiêu dùng, bảng lương phi nông nghiệp của ADP, chỉ số PMI sản xuất của ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, bảng lương phi nông nghiệp, chỉ số PMI dịch vụ của ISM.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại FP Markets (Úc) cho rằng, vàng tăng nhờ hoạt động gom vàng của các ngân hàng trung ương dự kiến hơn 900 tấn năm 2025 và dòng vốn vào quỹ ETF. UBS và ANZ đều dự báo giá vàng sẽ chạm mốc này cuối năm 2025 giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 87% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm vào tháng tới và 65% khả năng tiếp tục nới lỏng vào tháng 12.

