Kinh tế Ngân hàng

Vàng tăng thẳng đứng, tiến sát 138 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/09/2025 14:42 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục xác lập các mức cao kỷ lục, tiến sát 138 triệu đồng mỗi lượng. Đà tăng của vàng chưa dừng lại khi kim loại quý thế giới liên tục phá đỉnh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 135,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Các đơn vị khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt thêm mỗi lượng 500.000 đồng, lên 135,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 137,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 135,3 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng… Tổng mức tăng giá vàng miếng SJC trong ngày lên 1,3 triệu đồng/lượng.

Các công ty liên tục thay đổi giá vàng nhẫn với mỗi bước tăng thêm từ 200.000 - 900.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,4 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá bán vàng nhẫn ở mức cao nhất, lên 135 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào lên 132 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 131,3 triệu đồng, bán ra 134,3 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 131,1 triệu đồng, bán ra 133,9 triệu đồng…

Vàng tăng thẳng đứng, tiến sát 138 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn lên 135 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 3.872,5 USD/ounce. Tổng mức tăng của vàng trong 24 giờ qua lên khoảng 100 USD/ounce. Lực bán chốt lời xuất hiện khiến giá giảm mạnh gần 20 USD mỗi ounce, xuống 3.853 USD.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, Trung Quốc và Ấn Độ đang chứng kiến lượng vàng nhập khẩu tăng mạnh ngay cả khi giá lập mức cao mới, trong khi lượng bạc dự trữ cạn kiệt đang thúc đẩy giá tăng, và nguồn cung bạch kim eo hẹp có thể sẽ hỗ trợ giá tăng thêm. Xuất khẩu vàng từ Thụy Sĩ sang Ấn Độ cũng tăng mạnh, từ 13,5 tấn trong tháng 7 lên 15,2 tấn trong tháng 8. Các nhà chế tác trang sức có thể sẽ tích trữ vàng trước mùa lễ và mùa cưới, với lễ hội Diwali diễn ra vào tháng 10.

