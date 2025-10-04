Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau

Vi Trân
Vi Trân
04/10/2025 08:31 GMT+7

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bị đóng cửa ít nhất cho đến hết tuần này do quốc hội chưa đồng ý thông qua dự luật ngân sách chi tiêu.

Ngày 3.10, Thượng viện Mỹ không thông qua được dự luật chi ngân sách tạm thời cho chính phủ Mỹ do sự phản đối của đảng Dân chủ. Dự luật đã được Hạ viện thông qua, sẽ giúp chính phủ có ngân sách hoạt động đến ngày 21.11. Kết quả bỏ phiếu là 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống, còn thiếu 6 phiếu thuận để dự luật được thông qua, theo trang The Hill. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện với 53/100 ghế.

Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau- Ảnh 1.

Nhiều người chụp ảnh bên ngoài Nhà Trắng ngày 2.10, giữa đợt đóng cửa chính phủ

ẢNH: REUTERS

Đây là lần thứ 4 dự luật bị bác. Phiên bỏ phiếu tiếp theo được dự đoán có thể diễn ra vào đầu tuần sau (ngày 6.10), đồng nghĩa chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa một phần ít nhất cho đến thời điểm đó.

Trong động thái nhằm gây sức ép, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa) đã hủy các phiên bỏ phiếu tại Hạ viện đến hết tuần sau. Đồng nghĩa, đảng Dân chủ tại Thượng viện chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn: thông qua dự luật nói trên hoặc tiếp tục khiến chính phủ đóng cửa.

Trong ngày 3.10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Văn phòng Quản lý hành chính và Ngân sách (OMB) đang phối hợp với các bộ trưởng về khả năng sa thải nhân viên liên bang, hành động có thể gây ra kiện tụng. Trong các đợt chính phủ đóng cửa trước nay, nhân viên liên bang thường được cho tạm nghỉ việc không lương cho đến khi ngân sách được thông qua. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump lần này đang cân nhắc cho sa thải luôn hàng loạt nhân viên liên bang trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính phủ đã diễn ra từ đầu nhiệm kỳ.

Một số thượng nghị sĩ Dân chủ và thượng nghị sĩ độc lập nhưng tham gia nhóm họp cùng đảng Dân chủ đã ủng hộ dự luật tạm thời của đảng Cộng hòa, cho rằng họ muốn chấm dứt đợt đóng cửa để không gây ảnh hưởng cử tri, đồng thời ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump về việc sa thải nhân viên liên bang và giải thể các cơ quan.

Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau- Ảnh 2.

Vườn Bách thảo Mỹ nằm trong khu vực tòa nhà quốc hội bị đóng cửa ngày 2.10

ẢNH: REUTERS

Nhằm gia tăng sức ép, Nhà Trắng cũng đã đóng băng ít nhất 28 tỉ USD ngân sách cho các thành phố, tiểu bang do đảng Dân chủ nắm quyền, theo Reuters.

Do ngân sách bị gián đoạn, chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1.10. Ước tính hàng trăm ngàn nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc không lương. Những người thuộc lực lượng thiết yếu như binh sĩ, nhân viên soi chiếu an ninh sân bay... vẫn phải đi làm nhưng chưa được trả lương cho đến khi quốc hội thông qua ngân sách.

Đảng Dân chủ muốn gia hạn các khoản trợ cấp cho hàng chục triệu người mua bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, hay còn gọi là Obamacare). Tuy nhiên, đảng Cộng hòa không chấp nhận "đính kèm" yêu cầu này vào trong dự luật ngân sách.

Tin liên quan

Washington những ngày chính phủ đóng cửa

Washington những ngày chính phủ đóng cửa

Hàng trăm ngàn nhân viên liên bang Mỹ đang bị cho nghỉ không lương trong khi lưỡng đảng nhất quyết không nhượng bộ để khôi phục ngân sách chính phủ.

Khám phá thêm chủ đề

Chính phủ mỹ chính phủ mỹ đóng cửa thượng viện mỹ dự luật ngân sách Nhà Trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận