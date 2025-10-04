Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau

Ngày 3.10, Thượng viện Mỹ không thông qua được dự luật chi ngân sách tạm thời cho chính phủ Mỹ do sự phản đối của đảng Dân chủ. Dự luật đã được Hạ viện thông qua, sẽ giúp chính phủ có ngân sách hoạt động đến ngày 21.11. Kết quả bỏ phiếu là 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống, còn thiếu 6 phiếu thuận để dự luật được thông qua, theo trang The Hill. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện với 53/100 ghế.

Nhiều người chụp ảnh bên ngoài Nhà Trắng ngày 2.10, giữa đợt đóng cửa chính phủ ẢNH: REUTERS

Đây là lần thứ 4 dự luật bị bác. Phiên bỏ phiếu tiếp theo được dự đoán có thể diễn ra vào đầu tuần sau (ngày 6.10), đồng nghĩa chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa một phần ít nhất cho đến thời điểm đó.

Trong động thái nhằm gây sức ép, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa) đã hủy các phiên bỏ phiếu tại Hạ viện đến hết tuần sau. Đồng nghĩa, đảng Dân chủ tại Thượng viện chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn: thông qua dự luật nói trên hoặc tiếp tục khiến chính phủ đóng cửa.

Trong ngày 3.10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Văn phòng Quản lý hành chính và Ngân sách (OMB) đang phối hợp với các bộ trưởng về khả năng sa thải nhân viên liên bang, hành động có thể gây ra kiện tụng. Trong các đợt chính phủ đóng cửa trước nay, nhân viên liên bang thường được cho tạm nghỉ việc không lương cho đến khi ngân sách được thông qua. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump lần này đang cân nhắc cho sa thải luôn hàng loạt nhân viên liên bang trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính phủ đã diễn ra từ đầu nhiệm kỳ.

Một số thượng nghị sĩ Dân chủ và thượng nghị sĩ độc lập nhưng tham gia nhóm họp cùng đảng Dân chủ đã ủng hộ dự luật tạm thời của đảng Cộng hòa, cho rằng họ muốn chấm dứt đợt đóng cửa để không gây ảnh hưởng cử tri, đồng thời ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump về việc sa thải nhân viên liên bang và giải thể các cơ quan.

Vườn Bách thảo Mỹ nằm trong khu vực tòa nhà quốc hội bị đóng cửa ngày 2.10 ẢNH: REUTERS

Nhằm gia tăng sức ép, Nhà Trắng cũng đã đóng băng ít nhất 28 tỉ USD ngân sách cho các thành phố, tiểu bang do đảng Dân chủ nắm quyền, theo Reuters.

Do ngân sách bị gián đoạn, chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1.10. Ước tính hàng trăm ngàn nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc không lương. Những người thuộc lực lượng thiết yếu như binh sĩ, nhân viên soi chiếu an ninh sân bay... vẫn phải đi làm nhưng chưa được trả lương cho đến khi quốc hội thông qua ngân sách.

Đảng Dân chủ muốn gia hạn các khoản trợ cấp cho hàng chục triệu người mua bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, hay còn gọi là Obamacare). Tuy nhiên, đảng Cộng hòa không chấp nhận "đính kèm" yêu cầu này vào trong dự luật ngân sách.