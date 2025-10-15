Giá vàng lên đỉnh, thị trường không có nguồn

Giá vàng lên mức kỷ lục

Ngày 14.10, giá vàng đã xác lập kỷ lục mới khi xuất hiện mức 146,9 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng giá mua vàng đạt mức cao kỷ lục ở 144,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC và Tập đoàn Doji đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 143,6 triệu đồng nhưng rồi tăng lại lên 144,1 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng đã tăng mạnh giá mua vào từ 2 - 2,8 triệu đồng mỗi lượng trong ngày. Mức tăng này nhanh hơn so với giá bán ra, từ 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá vàng miếng SJC cao nhất ở 146,9 triệu đồng/lượng. Trong ngày hôm qua, vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 14,8 triệu đồng/lượng.

Khách hàng mua vàng vẫn nhiều hơn bán ra ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chưa hết, đã xảy ra chuyện hy hữu xảy ra là giá vàng nhẫn 4 số 9 còn cao hơn vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng 2,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 143,4 - 143,9 triệu đồng, bán ra từ 146,6 - 146,9 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác tăng giá vàng nhẫn từ 2 - 3,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 145,9 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 144,6 triệu đồng…

So với đầu năm, giá vàng miếng đã tăng 62 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức lên giá 73,5%. Thế nhưng, những người nắm giữ vàng vẫn không bán ra. Vì thế, tình trạng khan hiếm vàng ở các đơn vị kinh doanh vẫn tiếp diễn.

Giá vàng trong nước biến động tăng giảm mạnh cùng chiều với thế giới. Giá vàng thế giới sau khi đạt mức cao kỷ lục với 4.180 USD/ounce đã lao thẳng xuống 4.094 USD/ounce chỉ trong chưa đầy 2 giờ. Lực chốt lời mạnh ở mức đỉnh khiến vàng bị thổi bay 85 USD/ounce. Ngay sau đó, vàng đã phục hồi trở lại mức giá 4.127 USD/ounce. Trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng hơn 480 USD/ounce, tương đương thêm 13,3%, nâng tổng mức tăng trong một năm trở lại đây lên 1.500 USD/ounce, khoảng 57%.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ chỉ ra giá vàng đã vượt qua mức kháng cự 4.050 USD/ounce vào đầu tuần và lên thẳng 4.180 USD/ounce. Đáng lưu ý là việc chinh phục ngưỡng kháng cự này xảy ra vào đầu tuần, bất chấp thông tin Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, tạm tái lập hòa bình ở khu vực Trung Đông. Điều đó cho thấy động lực đưa giá vàng tăng có phần nghiêng về hướng đầu cơ. "Với tính chất không bền vững này, giá vàng thế giới đã giảm mạnh sau khi chạm 4.180 USD/ounce lần nữa. Dự báo trong khoảng 2 tuần, giá vàng thế giới có thể điều chỉnh giảm sâu, không chỉ về dưới 4.100 USD/ounce mà còn có khả năng giảm dưới 3.900 USD/ounce. Giá vàng trong nước có thể sẽ xuống lại dưới mức 140 triệu đồng/lượng. Do đó, người dân cần thận trọng khi mua vàng thời điểm này", ông Dương Anh Vũ lưu ý.

Nguồn cung vẫn khan hiếm

Về việc khan hiếm vàng, giới kinh doanh phân tích theo Thông tư 34 hướng dẫn thủ tục cấp các giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu thì sẽ mất khoảng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sau đó, đơn vị hoàn tất xin giấy phép sản xuất vàng rồi mới chuyển sang thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, cũng như chờ được cấp hạn mức nhập khẩu vàng vào đầu năm sau… Như vậy, dù việc xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép nhập khẩu vàng chính thức có hiệu lực nhưng cũng chưa thể có ngay nguồn vàng cũng như xuất hiện thương hiệu vàng mới trên thị trường để giảm độ nóng của giá.

Không nên mua vàng lúc này Kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội cùng với lãi suất ở mức thấp khiến nhiều dòng tiền đang tìm đến các kênh đầu tư lẫn đầu cơ khá nhiều, trong đó có cả vàng. Nhưng giá vàng đã tăng nhanh lên quá cao. Không ai có thể dự báo được sẽ diễn biến ra sao, với chính sách dễ thay đổi của Tổng thống Mỹ thì kim loại quý có khả năng quay đầu giảm sâu cũng là bình thường. Hơn nữa, vàng trong nước nếu có nguồn cung thì chênh lệch với thế giới cũng sẽ được giảm. Vì vậy nếu mua vàng lúc này sẽ rất rủi ro. TS Huỳnh Thanh Điền, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

TS Huỳnh Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) nhận định quy định mới liên quan đến việc cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng khá khắt khe. Số lượng các doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng và ngân hàng có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng hiện không nhiều. Ngoài quy định về vốn thì phải còn thêm các quy định khác như sản xuất, tiêu chuẩn, thương hiệu vàng... và cả nhân sự thực hiện. Tương tự, việc nhập khẩu vàng miếng hay nguyên liệu nếu được cấp phép thì bản thân doanh nghiệp cũng không phải là có thể nhập ngay. Trong đó liên quan đến việc tìm kiếm đối tác, thủ tục, giấy tờ, quy trình hoạt động nội bộ… Vì vậy để thị trường có thêm thương hiệu vàng miếng, thêm nguồn cung thì có khi phải cần vài tháng, thậm chí lên đến nửa năm. Hơn nữa, để kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới thì còn tùy thuộc vào số lượng vàng cung cấp ra thị trường.

Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, hơn 13 năm qua, các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ chưa được NHNN cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, đối với nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là nguồn vàng của người dân, thì chưa có văn bản nào của NHNN hướng dẫn việc huy động, mua bán để làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chế tác vàng trang sức; nguồn vàng từ các doanh nghiệp khai thác thì rất hạn chế, không đáng kể so với nhu cầu về nguyên liệu để sản xuất. Do đó, việc thu mua hoặc huy động dưới các hình thức khác nhau (mua, vay, phát hành chứng chỉ vàng...) để làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gặp khó khăn và doanh nghiệp luôn đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Vì vậy, trong nhiều năm qua doanh nghiệp không đủ nguyên liệu đầu vào để sản xuất.

"Đề nghị NHNN bổ sung quy định về việc huy động, thu hút nguồn vàng nguyên liệu trong nước cho sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ; giúp doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để huy động vàng trong dân vào sản xuất chế tác vàng trang sức phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; vừa tiết kiệm được ngoại tệ vừa huy động được nguồn lực trong nước vào sản xuất, thực hiện đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chuyển hóa vàng tích trữ trong dân vào hoạt động sản xuất tạo ra thành phẩm có giá trị gia tăng", phía hiệp hội kiến nghị.