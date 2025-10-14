Giá vàng hôm nay 14.10.2025: Tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 2,8 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,9 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 2,1 triệu đồng chiều mua vào, lên 144,1 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào 2,7 triệu đồng, lên 144 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 142 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,6 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng…

Giá vàng tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng trong nước đang ở mức cao kỷ lục khi kim loại quý thế giới tiếp tục tăng thêm 27 USD/ounce, lên 4.135 USD/ounce. Giá vàng lập kỷ lục mới khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, căng thẳng thương mại vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Dự báo giá có thể đạt 4.200 USD/ounce. Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo, giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm tới lên 4.488 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.