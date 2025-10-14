Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 14.10.2025: Tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/10/2025 09:01 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 2,3 - 2,8 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục 146,4 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 2,8 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,9 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 2,1 triệu đồng chiều mua vào, lên 144,1 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào 2,7 triệu đồng, lên 144 triệu đồng, bán ra tăng 2,3 triệu đồng, lên 146,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 142 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,6 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 14.10.2025: Tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng trong nước đang ở mức cao kỷ lục khi kim loại quý thế giới tiếp tục tăng thêm 27 USD/ounce, lên 4.135 USD/ounce. Giá vàng lập kỷ lục mới khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, căng thẳng thương mại vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Dự báo giá có thể đạt 4.200 USD/ounce. Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo, giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm tới lên 4.488 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13.10.2025: ACB mua vàng miếng giá cao nhất thị trường

Giá vàng hôm nay 13.10.2025: ACB mua vàng miếng giá cao nhất thị trường

ACB có giá mua vàng cao hơn các công ty kinh doanh khác, nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng của nhà băng này cũng ở mức thấp với 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đã tăng trở lại cùng chiều với kim loại quý thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận