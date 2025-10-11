Giá vàng hôm nay 11.10.2025: Vàng miếng ACB niêm yết bằng giá SJC

Sáng 11.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được duy trì chiều mua vào 140,8 triệu đồng và bán ra 142,8 triệu đồng mỗi lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 600.000 đồng, đưa giá mua lên 136,8 triệu đồng, bán ra lên 139,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 300.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 136,8 triệu đồng, bán ra 139,8 triệu đồng. Riêng cửa hàng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng và đây vẫn là mức cao nhất thị trường.

Đáng chú ý, ngoài vàng miếng SJC, trang web của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng niêm yết giá mua bán vàng miếng ACB. Cả hai loại vàng miếng này được ACB công bố mua bán bằng nhau, cùng mua vào 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng. Vàng miếng ACB là thương hiệu đầu tiên xuất hiện trở lại trên thị trường sau khi chính thức xóa bỏ quy định độc quyền sản xuất vàng miếng của nhà nước.

Giá vàng nhẫn sáng 11.10 tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 4.016,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 26 USD. Giá vàng tăng cao lên trên 4.000 USD/ounce và ghi nhận 8 tuần leo dốc liên tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan mới đối với Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư chạy sang các tài sản trú ẩn an toàn.

Tổng thống Mỹ vào ngày 10.10 đăng tải trên Truth Social tuyên bố không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 tuần tới tại Hàn Quốc như dự kiến. Đồng thời, ông cho rằng, Mỹ đang tính toán việc tăng mạnh thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngay sau đó, ông tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với việc Mỹ tiến hành kiểm soát đối với “mọi phần mềm thiết yếu” của Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.11.

Thông tin đó đã khiến chứng khoán Mỹ lao dốc chỉ trong vài phút và giá vàng vọt trở lên trên mốc 4.000 USD/ounce. Các nhà đầu tư đã đồng loạt bán tháo cổ phiếu Mỹ trong cuối phiên ngày 10.10 (rạng sáng 11.10 theo giờ Việt Nam). Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones giảm 878,82 điểm (tương đương 1,9%) xuống 45.479,60 điểm; chỉ số S&P 500 mất 2,71% còn 6.552,51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 3,56% xuống 22.204,43 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất của S&P 500 kể từ ngày 10.4 khi công bố thuế quan của Tổng thống Donald Trump.