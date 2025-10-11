Ông Trump áp thêm thuế quan 100% cho hàng Trung Quốc, dọa hủy gặp ông Tập

Tổng thống Trump cho biết mức thuế quan bổ sung cho hàng hóa Trung Quốc, cùng với việc Mỹ tiến hành kiểm soát đối với “mọi phần mềm thiết yếu” của Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.11 nhằm trả đũa cái mà nhà lãnh đạo gọi là những động thái "gây hấn dữ dội" từ Bắc Kinh, theo AFP hôm 11.10.

"Thật sự không thể tin được Trung Quốc đã có hành động như thế, nhưng họ đã làm, và phần còn lại chỉ là lịch sử", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

Các thị trường chứng khoán đã phản ứng tiêu cực sau khi thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu quay lại, với chỉ số Nasdaq giảm 3,6% và S&P 500 giảm 2,7%.

Hiện hàng hóa Trung Quốc đang bị Mỹ đánh thuế 30% và Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 10% đối với hàng hóa Mỹ.

Thép cuộn từ Trung Quốc tại cảng Valparaiso (Chile) hôm 10.7 ảnh: reuters

Tuyên bố áp thuế bổ sung được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Trung Quốc đã gửi thư đến các nước để thông báo việc tăng cường kiểm soát về việc xuất khẩu đất hiếm. Đây là nhóm nguyên liệu được sử dụng trong khâu sản xuất mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô điện đến thiết bị quân sự và công nghệ năng lượng tái tạo.

Tổng thống Mỹ cũng đặt nghi vấn về kế hoạch gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC dự kiến tổ chức vào cuối tháng này ở Hàn Quốc. Nếu được thực hiện, đó sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng.

"Lẽ ra tôi chuẩn bị gặp ông Tập trong 2 tuần nữa, tại APEC, ở Hàn Quốc, nhưng giờ đây chẳng thấy có lý do nào để làm thế cả", ông viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, sau đó tại Phòng Bầu dục, chủ nhân Nhà Trắng cho hay vẫn chưa hủy cuộc gặp.