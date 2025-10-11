Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Ông Trump áp thêm thuế quan 100% cho hàng Trung Quốc, dọa hủy gặp ông Tập

Thụy Miên
Thụy Miên
11/10/2025 07:48 GMT+7

Hôm 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời dọa hủy gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Tổng thống Trump cho biết mức thuế quan bổ sung cho hàng hóa Trung Quốc, cùng với việc Mỹ tiến hành kiểm soát đối với “mọi phần mềm thiết yếu” của Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.11 nhằm trả đũa cái mà nhà lãnh đạo gọi là những động thái "gây hấn dữ dội" từ Bắc Kinh, theo AFP hôm 11.10.

"Thật sự không thể tin được Trung Quốc đã có hành động như thế, nhưng họ đã làm, và phần còn lại chỉ là lịch sử", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

Các thị trường chứng khoán đã phản ứng tiêu cực sau khi thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu quay lại, với chỉ số Nasdaq giảm 3,6% và S&P 500 giảm 2,7%.

Hiện hàng hóa Trung Quốc đang bị Mỹ đánh thuế 30% và Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 10% đối với hàng hóa Mỹ.

Ông Trump áp thuế quan Trung Quốc 100 % và dọa hủy gặp Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Thép cuộn từ Trung Quốc tại cảng Valparaiso (Chile) hôm 10.7

ảnh: reuters

Tuyên bố áp thuế bổ sung được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Trung Quốc đã gửi thư đến các nước để thông báo việc tăng cường kiểm soát về việc xuất khẩu đất hiếm. Đây là nhóm nguyên liệu được sử dụng trong khâu sản xuất mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô điện đến thiết bị quân sự và công nghệ năng lượng tái tạo.

Tổng thống Mỹ cũng đặt nghi vấn về kế hoạch gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC dự kiến tổ chức vào cuối tháng này ở Hàn Quốc. Nếu được thực hiện, đó sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng.

"Lẽ ra tôi chuẩn bị gặp ông Tập trong 2 tuần nữa, tại APEC, ở Hàn Quốc, nhưng giờ đây chẳng thấy có lý do nào để làm thế cả", ông viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, sau đó tại Phòng Bầu dục, chủ nhân Nhà Trắng cho hay vẫn chưa hủy cuộc gặp.

Tin liên quan

Trung Quốc siết kiểm soát đất hiếm trước thềm cuộc gặp hai ông Tập - Trump

Trung Quốc siết kiểm soát đất hiếm trước thềm cuộc gặp hai ông Tập - Trump

Hôm nay 9.10, Trung Quốc công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm và các công nghệ liên quan, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ áp loạt thuế mới lên xe tải, nội thất và dược phẩm

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Khám phá thêm chủ đề

Thuế quan hàng hóa Trung Quốc Tổng thống Trump Đất hiếm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận