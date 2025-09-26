Mỹ áp loạt thuế mới lên xe tải, nội thất và dược phẩm

"Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 50% đối với tất cả tủ bếp, tủ đựng đồ phòng tắm và các sản phẩm liên quan, bắt đầu từ ngày 1.10.2025. Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm", Tổng thống Trump viết trên Truth Social tối 25.9 (sáng 26.9 giờ Việt Nam).

Các container vận chuyển được nhìn thấy tại cảng Oakland ở Oakland, bang California (Mỹ) ngày 12.5.2025 ẢNH: REUTERS

Lý giải về nguyên nhân, ông Trump cho biết mức thuế mới đối với mặt hàng nhà bếp, phòng tắm và một số đồ nội thất là do lượng hàng nhập khẩu quá lớn gây tổn hại đến các nhà sản xuất trong nước, theo Reuters.

Ông chủ Nhà Trắng cũng công bố mức thuế 25% đối với xe tải hạng nặng nhập khẩu. "Để bảo vệ các nhà sản xuất xe tải hạng nặng lớn của chúng ta khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài, tôi sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các xe tải hạng nặng được sản xuất ở các nơi khác trên thế giới kể từ ngày 1.10.2025", ông Trump cho hay.

Các mức thuế trước đây mà ông Trump đã tuyên bố, bao gồm mức thuế 50% đối với thép, nhôm và đồng, đã làm tăng đáng kể chi phí cho các nhà sản xuất xe tải của Mỹ, theo CNN.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ cho rằng mức thuế mới sẽ bảo vệ các nhà sản xuất xe tải lớn của Mỹ "chẳng hạn như Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks và các công ty khác, khỏi sự tấn công dữ dội của những gián đoạn từ bên ngoài".

"Chúng ta cần các tài xế xe tải của mình vững mạnh về mặt tài chính, vì nhiều lý do, nhưng trên hết, vì mục đích an ninh quốc gia", theo ông Trump.

Phòng Thương mại Mỹ ngày 25.9 kêu gọi Bộ Thương mại nước này không áp dụng mức thuế xe tải mới, lưu ý rằng 5 nguồn nhập khẩu hàng đầu - Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan - "đều là đồng minh hoặc đối tác thân cận của Mỹ và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia Mỹ".

Ngoài ra, Ông Trump cũng thông báo mức thuế mới 100% đối với biệt dược hoặc được cấp bằng sáng chế kể từ 1.10.2025, trừ các công ty đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, theo Reuters.

Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất dược phẩm Mỹ đã phản đối mức thuế dược phẩm mới. Tổ chức này cho biết 53% giá trị trong số 85,6 tỉ USD thành phần thuốc tiêu thụ nội địa được sản xuất tại Mỹ, phần còn lại đến từ châu Âu và các đồng minh khác của Washington.