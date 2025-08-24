Mỹ điều tra thuế đối với hàng nội thất nhập khẩu

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc điều tra này sẽ được tiến hành theo một điều khoản về an ninh quốc gia. Các cuộc điều tra an ninh quốc gia trước đây thường kéo dài lâu hơn đáng kể, theo Reuters.

Tổng thống Trump còn viết rằng mức thuế đối với đồ nội thất nhập khẩu vẫn chưa được quyết định, nhưng lập luận kế hoạch áp thuế là cách để đưa ngành đồ nội thất trở lại các bang của Mỹ như Bắc Carolina, Nam Carolina và Michigan.

Hàng hóa nội thất được bày bán ở New York (Mỹ) Ảnh: Reuters

Tính đến tháng 7, Mỹ đã tuyển dụng hơn 340.000 người trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm liên quan, chỉ bằng khoảng 50% so với năm 2000, theo dữ liệu của chính phủ. Mỹ đã nhập khẩu các hàng nội thất với tổng trị giá khoảng 25,5 tỉ USD trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, trong đó khoảng 60% lượng nhập khẩu đến từ VN và Trung Quốc, theo tạp chí chuyên ngành Furniture Today.

Đến chiều qua (23.8, theo giờ VN), Liên minh Nội thất gia đình Mỹ (AHFA), đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu đồ nội thất trong nước, chưa có phản ứng về thông báo của ông Trump.

"Xét về mặt pháp lý, không có mối liên hệ hợp lý nào giữa việc nhập khẩu các sản phẩm gỗ hoặc đồ nội thất với an ninh quốc gia của Mỹ. Thứ hai là không có mức thuế quan nào có thể đưa ngành sản xuất đồ nội thất của Mỹ trở lại mức trước đây. Thuế quan sẽ gây tổn hại đến các hoạt động sản xuất đang diễn ra tại Mỹ", AHFA lập luận trong một văn bản gửi cho Bộ Thương mại Mỹ, theo Reuters.

* Ngày 22.8, Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của Tập đoàn Intel theo một thỏa thuận với nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn này. Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ mua 433,3 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần của Intel với giá 8,9 tỉ USD. Việc mua cổ phiếu của Intel sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn từ 5,7 tỉ USD tiền tài trợ chưa được thanh toán theo Đạo luật CHIPS và 3,2 tỉ USD được cấp cho Intel theo sáng kiến an ninh quốc gia Secure Enclave.

Intel cho hay khoản đầu tư 8,9 tỉ USD sẽ được bổ sung vào khoản tài trợ 2,2 tỉ USD theo Đạo luật CHIPS mà Intel đã nhận được, nâng tổng số tiền lên 11,1 tỉ USD, theo AFP. "Mỹ hiện sở hữu và kiểm soát 10% cổ phần của Intel", ông Trump viết trên Truth Social. Tuy nhiên, Intel lưu ý: "Khoản đầu tư của chính phủ vào Intel sẽ là quyền sở hữu thụ động, không có đại diện trong hội đồng quản trị cũng như các quyền quản trị hay thông tin khác".