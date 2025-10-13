Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá vàng hôm nay 13.10.2025: ACB mua vàng miếng giá cao nhất thị trường

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/10/2025 08:54 GMT+7

ACB có giá mua vàng cao hơn các công ty kinh doanh khác, nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng của nhà băng này cũng ở mức thấp với 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đã tăng trở lại cùng chiều với kim loại quý thế giới.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng ACB mỗi lượng 1,1 triệu đồng chiều mua vào, lên 142,6 triệu đồng, bán ra tăng thêm 800.000 đồng, lên 143,6 triệu đồng; giá vàng miếng SJC cũng tăng 800.000 đồng, lên 142,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 141,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào lên 140,8 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng… Như vậy, giá mua vàng miếng có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh vàng từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng, trong đó ACB là đơn vị có giá mua vàng cao nhất, đồng thời mức chênh lệch giữa giá mua và bán thấp nhất, chỉ 1 triệu đồng/lượng trong khi các đơn vị khác là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các công ty cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 138,1 triệu đồng, bán ra 141,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137,4 triệu đồng, bán ra 140,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 13.10.2025: ACB mua vàng miếng giá cao nhất thị trường- Ảnh 1.

Giá vàng miếng tăng đầu tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh 24 USD/ounce đầu tuần, lên lại mức 4.042 USD/ounce. Đà tăng giá mạnh mẽ của kim loại quý trong hai tháng qua đã đẩy giá tăng 51% trong năm nay. Nhu cầu đầu tư FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường ở mức cao khiến giá vàng tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF được đảm bảo bằng vàng đã tăng kỷ lục 221,7 tấn , trị giá gần 26 tỉ đô la, trong quý 3. Nhu cầu mạnh đã đẩy lượng vàng nắm giữ lên gần 2% so với mức cao kỷ lục năm 2020.

Các nhà đầu tư quan tâm đến vàng khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua bất kỳ dự luật tài trợ mới nào để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện tại, do đó dữ liệu kinh tế sẽ tiếp tục bị hạn chế trong tuần này. Tuy nhiên, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu từ Cục Dự trữ liên bang New York và Cục Dự trữ liên bang Philadelphia. Thị trường cũng có thể nhạy cảm với các tiêu đề từ cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington trong tuần này.

