Giá vàng hôm nay 12.10.2025: Bỏ độc quyền vàng miếng, chênh lệch mua bán vẫn 3 triệu

Sáng 12.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đây là kỷ lục mới của vàng miếng trong nước. Tương tự, vàng nhẫn trong nước cũng lập kỷ lục mới. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 4,5 triệu đồng khi mua vào lên 136,8 triệu đồng, bán ra lên 139,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,7 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua bán cao hơn nhiều so với SJC khi được mua lên 138,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng sau một tuần.

Giá vàng tăng cao và chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, kể từ ngày 10.10, quy định xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước đã chính thức có hiệu lực. Hiện nay ngoài vàng miếng SJC, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có niêm yết vàng miếng ACB với giá mua vào 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng, bằng giá với vàng miếng SJC. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại Ngân hàng ACB chỉ còn 1 triệu đồng trong khi Công ty SJC tiếp tục duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều công ty vẫn tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng như trước đây.

Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng tuần thứ 8 liên tiếp khi đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và hiện đạt 4.016,4 USD/ounce. Tổng cộng sau một tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 131 USD. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại không quá lạc quan về đà tăng sắp tới và cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Wall Street thì có 7 người, chiếm 41% nhận định vàng đi ngang. Số lượng này không quá cách biệt với 8 người, tương ứng 47% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ở chiều ngược lại dự báo kim loại quý quay đầu giảm có 2 người, chiếm 12%.

Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan khi đa số vẫn nghĩ rằng vàng sẽ duy trì đà tăng. Kết quả, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 295 nhà đầu tư cá nhân thì có 202 người, chiếm 69% dự báo giá vàng tăng; có 52 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 41 người, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang.