Tập đoàn DOJI liên tiếp được vinh danh những giải thưởng uy tín

Khởi nguồn từ niềm đam mê với đá quý từ năm 1994, Tập đoàn DOJI đã bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, đồng thời mở rộng thành công sang lĩnh vực bất động sản và tài chính - ngân hàng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Hơn ba thập kỷ phát triển, với chiến lược phát triển bền vững, bản lĩnh đổi mới không ngừng và triết lý nhân văn sâu sắc, Tập đoàn DOJI đã ghi dấu như một trong những doanh nghiệp Việt tiêu biểu nắm bắt xu thế, đón đầu vận hội mới.

Ông Trần Trọng Hùng - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Tập đoàn DOJI nhận biểu trưng tại APEA 2025

Mới đây, ngày 9.10.2025, tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) - Tập đoàn DOJI một lần nữa được xướng tên trong hạng mục "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Corporate Excellence Award". Là giải thưởng danh giá do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức, APEA năm nay mang chủ đề "Showcasing Future - Ready Enterprises" (Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai), tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân tiên phong trong đổi mới, chủ động thích ứng, giảm thiểu rủi ro và kiến tạo mô hình phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Bằng chứng nhận và kỷ niệm chương của Tập đoàn DOJI với danh hiệu "Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới của đất nước"

Bên cạnh giải thưởng APEA 2025, cũng trong tháng 10, Tập đoàn DOJI vinh dự được xướng tên trong Top 40 Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới của đất nước do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức. Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam, phản ánh sức mạnh nội lực và khát vọng vươn lên không ngừng của khối kinh tế tư nhân.

Tập đoàn DOJI là nằm trong Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

Cùng với những thành tựu về đổi mới và phát triển, theo danh sách được CafeF List 2025 được công bố vào tháng 9.2025, Tập đoàn DOJI đạt Top 10 Doanh nghiệp tư nhân Phân phối Bán lẻ và Top 50 Doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, DOJILAND - công ty thành viên thuộc Tập đoàn DOJI nằm trong Top 20 Công ty bất động sản và TPBank - ngân hàng mà DOJI là cổ đông lớn, tham gia tái cấu trúc và hậu thuẫn chiến lược, đạt Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định năng lực tài chính vững mạnh và hiệu quả vận hành của Tập đoàn DOJI, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trên hành trình phát triển, Tập đoàn DOJI không chỉ kiến tạo giá trị kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: hiệu quả vận hành, chiến lược đổi mới và trách nhiệm xã hội tích cực.

Ở khía cạnh hiệu quả vận hành, DOJI xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh đa lĩnh vực gồm vàng bạc đá quý - tài chính và ngân hàng - bất động sản, tạo thành chuỗi giá trị khép kín và bền vững. Tập đoàn liên tục đầu tư vào công nghệ hiện đại, chuẩn hóa quy trình nhằm tối ưu hiệu suất và tăng khả năng thích ứng nhanh trước mọi biến động thị trường.

Bên cạnh đó, Tập đoàn DOJI không ngừng mở rộng hệ thống bán lẻ với những không gian mua sắm đẳng cấp, hiện đại, mang đến trải nghiệm khác biệt và trọn vẹn cho khách hàng.DOJI cũng phát triển mạnh mẽ mô hình mua sắm đa kênh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và thay đổi nhanh chóng trong kỷ nguyên số.

Những hành động nhân ái vì cộng đồng đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong hành trình phát triển của DOJI

Không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh, Tập đoàn DOJI luôn coi trách nhiệm xã hội là sứ mệnh trọng tâm trong triết lý phát triển của mình. Tập đoàn thường xuyên triển khai các hoạt động vì cộng đồng như: các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, trao học bổng cho học sinh – sinh viên vượt khó, tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật tôn vinh giá trị Việt, cũng như đồng hành cùng các quỹ vì môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đại diện DOJI chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực không ngừng trên chặng đường 31 năm qua đã tạo được nhiều dấu ấn và được cộng đồng ghi nhận. Mỗi giải thưởng là một lời nhắc nhở về sứ mệnh của Tập đoàn DOJI – tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững và lan tỏa giá trị nhân văn; để mỗi bước tiến của Tập đoàn DOJI đều góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia".

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn tầm, Tập đoàn DOJI đang khẳng định vai trò của một doanh nghiệp "Future - Ready", sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của những doanh nghiệp đón đầu tương lai.