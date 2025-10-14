Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng rung lắc ở mức đỉnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/10/2025 15:02 GMT+7

Chiều 14.10, giá vàng miếng liên tục thay đổi, biến động khôn lường.

Chưa đầy 15 phút đầu giờ chiều 14.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC đã 2 lần giảm giá vàng miếng SJC 2 lần với tổng mức giảm 800.000 đồng/lượng. Khoảng 1 giờ sau, Công ty SJC đã tăng 500.000 đồng, giá mua vào lên lại mức 144,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh mức giá tăng giảm tương tự, sau khi giảm mạnh 1 triệu đồng đầu ngày đã tăng trở lại 500.000 đồng, giá mua vào lên 144,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá mua vàng miếng, giữ nguyên ở mức cao 144,9 triệu đồng, trong khi giá bán ra giảm 500.000 đồng, xuống 146,4 triệu đồng. Vàng miếng SJC đạt mức cao kỷ lục ở 146,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rung lắc ở mức đỉnh - Ảnh 1.

Giá vàng miếng tăng lên kỷ lục 146,9 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn cũng tăng giảm liên tục trong đầu giờ chiều và cao hơn giá vàng miếng SJC. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn bán ra 143,4 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng (cao hơn vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng). Công ty Phú Quý mua vào lên 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 145,9 triệu đồng. Công ty SJC 142,3 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước biến động tăng giảm mạnh cùng chiều với thế giới. Vàng thế giới sau khi đạt mức cao kỷ lục ở 4.180 USD/ounce đã lao thẳng xuống 4.094 USD/ounce chỉ chưa đầy 2 giờ. Lực chốt lời mạnh ở mức đỉnh làm vàng bị thổi bay 85 USD/ounce. Ngay sau đó, vàng đã phục hồi trở lại mức giá 4.122 USD/ounce. Sự lo ngại bỏ mất cơ hội mua vàng đã giúp giá không giảm quá sâu.

