Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 15.10.2025: Tăng mạnh qua mức 147 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/10/2025 09:12 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng mạnh hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục 147,3 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh vàng khá thận trọng khi đưa ra giá đầu ngày trong bối cảnh kim loại quý thế giới biến động mạnh, xác lập đỉnh mới ở 4.186 USD/ounce.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng tăng giá vàng miếng SJC và ACB lên 145,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 147 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng… Một số đơn vị kinh doanh vàng khác chậm công bố giá đầu ngày hơn so với bình thường.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143,4 triệu đồng, bán ra 145,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 15.10.2025: Tăng mạnh qua mức 147 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, thêm 45 USD/ounce, lên 4.186 USD/ounce, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Vàng tăng trước những dự báo lãi suất USD tại Mỹ sẽ thay đổi. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng, Fed có những dữ liệu riêng để theo dõi sức khỏe của nền kinh tế, cụ thể là lạm phát và việc làm khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Fed cũng duy trì mạng lưới liên lạc trên toàn quốc thông qua ngân hàng bang, những đơn vị cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và ý kiến đóng góp của họ sẽ được tóm tắt trong Sách Beige dự kiến phát hành vào thứ tư. Dựa trên dữ liệu, Fed cho biết triển vọng việc làm và lạm phát dường như không thay đổi nhiều kể từ cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn trước khi chính phủ đóng cửa cho thấy tăng trưởng hoạt động kinh tế có thể đang trên đà vững chắc hơn dự kiến.

Mặc dù dữ liệu việc làm chính thức cho tháng 9 bị trì hoãn, nhưng bằng chứng hiện có cho thấy cả tỷ lệ sa thải và tuyển dụng vẫn ở mức thấp, và cả nhận thức của các hộ gia đình về khả năng tìm việc làm lẫn nhận thức của các doanh nghiệp về khó khăn trong tuyển dụng đều giảm. Mặt khác, Chủ tịch Fed cũng chỉ ra lạm phát PCE lõi 12 tháng đã tăng lên 2,9% trong tháng 8, với mức tăng lạm phát hàng hóa cốt lõi vượt xa mức giảm phát liên tục của dịch vụ nhà ở. Theo ông Jerome Powell, không có con đường chính sách nào an toàn tuyệt đối khi cân bằng giữa mục tiêu việc làm và lạm phát. Thách thức này thể hiện rõ qua sự phân tán trong các dự báo của các thành viên ủy ban tại cuộc họp tháng 9. Đồng thời, ông Powell nhấn mạnh một lần nữa rằng, những dự báo này cần được hiểu là đại diện cho một loạt các kết quả tiềm năng, với xác suất thay đổi tùy theo thông tin mới được cập nhật trong từng cuộc họp. Fed sẽ thiết lập chính sách dựa trên sự phát triển của triển vọng kinh tế và sự cân bằng rủi ro, thay vì đi theo một lộ trình đã định sẵn.

Tin liên quan

Giá vàng lên đỉnh, thị trường không có nguồn

Giá vàng lên đỉnh, thị trường không có nguồn

Bước qua ngày thứ 5 xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu, thị trường trong nước vẫn đang khan hàng. Giá vàng trong nước tăng lên mức đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận