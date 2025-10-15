Giá vàng hôm nay 15.10.2025: Tăng mạnh qua mức 147 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng tăng giá vàng miếng SJC và ACB lên 145,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 147 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 145,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng… Một số đơn vị kinh doanh vàng khác chậm công bố giá đầu ngày hơn so với bình thường.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143,4 triệu đồng, bán ra 145,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, thêm 45 USD/ounce, lên 4.186 USD/ounce, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Vàng tăng trước những dự báo lãi suất USD tại Mỹ sẽ thay đổi. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng, Fed có những dữ liệu riêng để theo dõi sức khỏe của nền kinh tế, cụ thể là lạm phát và việc làm khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Fed cũng duy trì mạng lưới liên lạc trên toàn quốc thông qua ngân hàng bang, những đơn vị cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và ý kiến đóng góp của họ sẽ được tóm tắt trong Sách Beige dự kiến phát hành vào thứ tư. Dựa trên dữ liệu, Fed cho biết triển vọng việc làm và lạm phát dường như không thay đổi nhiều kể từ cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn trước khi chính phủ đóng cửa cho thấy tăng trưởng hoạt động kinh tế có thể đang trên đà vững chắc hơn dự kiến.

Mặc dù dữ liệu việc làm chính thức cho tháng 9 bị trì hoãn, nhưng bằng chứng hiện có cho thấy cả tỷ lệ sa thải và tuyển dụng vẫn ở mức thấp, và cả nhận thức của các hộ gia đình về khả năng tìm việc làm lẫn nhận thức của các doanh nghiệp về khó khăn trong tuyển dụng đều giảm. Mặt khác, Chủ tịch Fed cũng chỉ ra lạm phát PCE lõi 12 tháng đã tăng lên 2,9% trong tháng 8, với mức tăng lạm phát hàng hóa cốt lõi vượt xa mức giảm phát liên tục của dịch vụ nhà ở. Theo ông Jerome Powell, không có con đường chính sách nào an toàn tuyệt đối khi cân bằng giữa mục tiêu việc làm và lạm phát. Thách thức này thể hiện rõ qua sự phân tán trong các dự báo của các thành viên ủy ban tại cuộc họp tháng 9. Đồng thời, ông Powell nhấn mạnh một lần nữa rằng, những dự báo này cần được hiểu là đại diện cho một loạt các kết quả tiềm năng, với xác suất thay đổi tùy theo thông tin mới được cập nhật trong từng cuộc họp. Fed sẽ thiết lập chính sách dựa trên sự phát triển của triển vọng kinh tế và sự cân bằng rủi ro, thay vì đi theo một lộ trình đã định sẵn.