Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 18.10.2025: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

An Yến
An Yến
18/10/2025 08:50 GMT+7

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khỏi mức kỷ lục kéo theo thị trường trong nước hạ nhiệt.

Sáng 18.10, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống sau khi đạt kỷ lục mới. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 2 triệu đồng khi còn mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra xuống 151 triệu đồng. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giữ nguyên chiều mua vàng miếng SJC và ACB ở mức 150 triệu đồng và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra, xuống 151 triệu đồng…

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 2 triệu đồng khi mua vào xuống 148 triệu đồng, bán ra còn 150,2 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 151 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng... Riêng vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu luôn có giá giao dịch cao nhất thị trường khi niêm yết mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18.10.2025: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 18.10 quay đầu giảm nhưng Bảo Tín Minh Châu bán ra sát 160 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống 4.250,8 USD/ounce sau khi có lúc đạt 4.380 USD/ounce trước đó. Dù sụt giảm so với mức cao kỷ lục nhưng tổng cộng giá vàng đã tăng gần 5% trong tuần này và lần đầu tiên xác lập kỷ lục mới vượt trên 4.300 USD/ounce. Phát biểu ôn hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua về căng thẳng thuế quan với Trung Quốc đã giúp nhà đầu tư bớt đổ xô vào kim loại quý. Tổng thống Donald Trump đã xác nhận một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, qua đó xoa dịu một số lo ngại của thị trường về xung đột thương mại leo thang giữa 2 nước.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp sắp diễn ra và thêm một lần nữa vào tháng 12. Điều này giúp kim loại quý đứng ở mức cao. Đồng thời nhu cầu nắm giữ vàng của nhiều quỹ ETF vẫn ở mức cao. Ngân hàng HSBC đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD lên 3.455 USD/ounce và dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. 

