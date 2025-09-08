Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua. Theo đó, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị lập đoàn thanh tra vàng trong ngày mai 9.9 ẢNH: T.N

Trong ngày mai, 9.9, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9.

Phó thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững.

Tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Định kỳ trước 11 giờ thứ 6 hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng về diễn biến thị trường vàng.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng...

Trước đó, tại Công điện số 159 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước. Khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất...

Ngay sau các yêu cầu trên, diễn biến đáng chú ý mới nhất trên thị trường vàng là giá vàng giảm ngược chiều thế giới. Giá vàng miếng SJC ngày 8.9 giảm từ 300.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá mua giảm mạnh hơn so với giá bán ra.

