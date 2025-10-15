Đề nghị có giải pháp giảm giá vàng, giá bất động sản

Sáng 15.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Tăng trưởng 2025 ước 8%, thuộc nhóm đầu thế giới

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Ông Chi cho biết, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%, đạt mục tiêu của T.Ư, Quốc hội, cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới. Có 32/34 địa phương ước tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 13/34 địa phương từ 10% trở lên.

Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Cùng đó, ông Chi nhấn mạnh, Chính phủ triển khai quyết liệt cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 ẢNH: GIA HÂN

Việc phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đạt kết quả nổi bật, mở ra không gian phát triển mới; vượt mục tiêu đề ra là hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.700 km đường ven biển…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra của Quốc hội đánh giá cao các quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, nhờ đó đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt dự báo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, tạo nền tảng quan trọng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thị trường vàng phức tạp, tín dụng bất động sản tăng cao

Dù vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế nước ta còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Đơn cử, ông Phan Văn Mãi nêu việc ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro khi lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Cạnh đó, ông Mãi phản ánh, điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin và hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, tín dụng bất động sản đang tăng nhanh khi đến cuối tháng 7 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng lưu ý, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn hạn chế khi nền vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa tạo dấu ấn rõ nét.

Theo ông Mãi, mô hình tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào vốn (tín dụng và đầu tư) và lao động, trong khi các động lực bền vững như đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức đóng góp còn hạn chế, khiến mô hình tăng trưởng khó chuyển dịch theo chiều sâu, "đối mặt nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình".

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá cao nhiều kết quả về kinh tế - xã hội đạt được trong năm qua, song bày tỏ lo lắng về giá vàng và giá bất động sản, nhà ở.

Theo bà Nga, vừa qua việc quản lý giá vàng chưa tốt, có những lúc giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới tới 20 triệu đồng.

Tương tự, giá bất động sản, nhà ở tăng nhanh khiến người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà. "Chúng tôi đề nghị Chính phủ có giải pháp để giảm giá vàng, giảm giá bất động sản", bà Nga nêu.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề nghị Chính phủ có giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ngập lụt tại các thành phố lớn.