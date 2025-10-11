Vì sao giá nhà 'cao chót vót' nhưng giao dịch vẫn tăng?

Nguồn cung mới gia tăng

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho hay, nguồn cung bất động sản từ đầu năm 2025 đến nay được cải thiện nhờ nhiều địa phương tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng...

Theo đó, về nhà ở thương mại, cả nước có 39 dự án hoàn thành xây dựng với quy mô khoảng trên 15.000 căn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 có 35 dự án).

Các dự án được cấp phép xây dựng cũng tăng so với cùng kỳ 2024 với 75 dự án, quy mô khoảng 33.374 căn, bao gồm 25.928 căn hộ chung cư và 7.446 căn nhà ở riêng lẻ (năm 2024 có 61 dự án).

Nhiều dự án chung cư mới đang được xây dựng trong năm 2025 ẢNH: L.H

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: cả nước có 71 dự án đã hoàn thành xây dựng với quy mô khoảng trên 20.000 lô, nền; tăng 87% so với cùng kỳ năm 2024 (38 dự án).

Trên thực tế, các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản đã từng bước được tháo gỡ. Nhờ đó, số lượng dự án triển khai khởi công xây dựng mới tăng cao, nhiều dự án thương mại và nhà ở xã hội được đẩy nhanh tiến độ thực hiện góp phần tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Tuy nhiên, giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đang ở mức cao chót vót. Trước đó, thống kê của batdongsan.com cho hay, giá bán chung cư bình quân tại Hà Nội đã tăng từ 37 triệu đồng/m2 trong quý 1/2022 lên 51 triệu đồng/m2 vào quý 1/2024 và tiếp tục tăng lên 81 triệu đồng/m2 ở quý 3/2025.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021 - 2025, với mức tăng tới 112%.

Trong khi đó, quý 3/2025, giá rao bán trung bình các phân khúc bất động sản tại TP.HCM đạt 99 triệu đồng/m², mức cao nhất trong 2 năm qua. Tâm lý nhà đầu tư đã "ấm" trở lại sau thời gian dài chờ đợi thị trường phục hồi.

Savills Việt Nam thì dự báo giá chung cư Hà Nội năm 2025 tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm, căn hộ hạng B chiếm 90% lượng mở bán với giá 82 triệu đồng/m². Với khoảng 151.000 hộ gia đình mới hình thành, thành phố chỉ cung cấp được khoảng 102.000 căn hộ và nhà ở thấp tầng mới, dẫn đến thiếu hụt khoảng 49.000 căn.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng giao dịch cả nước ước đạt khoảng 431.140 giao dịch, tăng khoảng 1,27% so với cùng kỳ năm 2024 (425.752 giao dịch). Lượng giao dịch trên thị trường chung duy trì sự ổn định, nhưng chưa có sự bùng nổ.

"Mặc dù tổng lượng giao dịch chỉ tăng nhẹ, nhưng mức tăng này được đánh giá tích cực trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, chứng tỏ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn vẫn rất lớn và là lực đẩy chính của thị trường", Bộ Xây dựng lý giải.

Tuy nhiên, lượng tồn kho bất động sản cũng có xu hướng tăng nhẹ so với cuối năm 2024. Cụ thể, tồn kho trên 25.294 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó chung cư là 3.287 căn; nhà ở riêng lẻ 10.290 căn; đất nền 11.717 nền. Lượng tồn kho lớn nhất là chung cư, cao hơn 40% so với cuối 2024.

Hà Nội, TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Một điểm tích cực về phát triển nhà ở xã hội là nhiều địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM dự kiến sẽ sớm về đích.

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Trong đó, 165 dự án đã hoàn thành, quy mô 116.342 căn; 151 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 132.616 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Đáng chú ý, 16 địa phương sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đồng Nai, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tuyên Quang.

Riêng Hà Nội, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 4.670 căn, đã hoàn thành 3.026 căn (đạt 65%). Thành phố đang đầu tư xây dựng 5.446 căn. Khả năng hoàn thành trong năm 2025 là 4.670 căn, đạt 100%.

TP.HCM chỉ tiêu được giao năm 2025 là 13.040 căn, đã hoàn thành 7.376 căn (đạt 57%); đang đầu tư xây dựng 13.936 căn. Khả năng hoàn thành trong năm 2025 là 13.040 căn, đạt 100%.

Đà Nẵng được giao năm 2025 là 2.676 căn, đã hoàn thành 2.037 căn (đạt 76%); đang đầu tư xây dựng: 5.344 căn. Khả năng hoàn thành trong năm 2025 là 2.907 căn, đạt 108%...