Thủ tướng: Cần chính sách thuế phù hợp ngăn đầu cơ, thổi giá nhà quá cao

Đây là nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra tại phiên họp của Ban chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 11.10.

Nhấn mạnh đến hàng loạt chính sách đã ban hành trong thời gian qua, người đứng đầu Chính phủ cho rằng phải đặt vấn đề có đối tượng được hưởng thụ, có nhu cầu về nhà ở thì phải có cách làm phù hợp.

Nhà ở xã hội cũng phải đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xã hội; phải có chính sách nhà ở xã hội cho những người khó khăn, người trẻ, người yếu thế...

Thủ tướng yêu cầu có chính sách thuế phù hợp ngăn chặn đầu cơ, thổi giá nhà quá cao

Cả nước đang đầu tư 132.616 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 9 tháng qua đã khởi công 73 dự án với quy mô 57.815 căn hộ, có 22/34 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập, Thủ tướng yêu cầu phải đưa giao dịch bất động sản vào Trung tâm giao dịch bất động sản để tăng cường quản lý, Nhà nước thu được thuế. Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội có giá phù hợp, trong khi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm.

Đặc biệt, giá nhà ở, nhất là nhà ở đô thị vượt quá khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, còn tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo, gây nhiễu loạn thông tin, thị trường nhằm trục lợi... Ngân hàng cần kiểm soát rủi ro, kiểm soát dòng tiền đi vào những chỗ đầu cơ, tích trữ, “bong bóng” bất động sản.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 là thách thức lớn, cần có giải pháp đột phá. Hiện vẫn còn 8/34 địa phương rất khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Về giải pháp với thị trường, Thủ tướng yêu cầu triển khai sàn giao dịch bất động sản với một số yêu cầu kiểm soát về giá, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, thổi giá, trục lợi. Phải có công cụ kiểm soát đầu cơ, thổi giá.

Thí điểm giao một số doanh nghiệp lớn làm nhà ở xã hội

Nêu câu hỏi giải pháp nào để tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, phải tiết giảm chi phí đầu tư, giảm giá thành sản phẩm như cắt chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng…

Cạnh đó, cần có chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn hành vi đầu cơ, thổi giá, chào giá nhà quá cao so mức trung bình của thị trường; chính sách tín dụng điều tiết ưu tiên hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội, các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà thương mại giá phù hợp; kiểm soát các dòng tiền đi vào các phân khúc mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách.

"Tại sao cùng một cơ chế, chính sách có địa phương làm rất tốt, có địa phương làm chưa tốt, như việc cắt giảm thủ tục hành chính đầu tư, quản lý chi phí xây dựng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn?", Thủ tướng nêu.

Việc giao dự án cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội có thực hiện được không, vướng cái gì, Thủ tướng gợi ý cần xây dựng một nghị định theo hướng giảm bớt thủ tục để giao việc đầu tư nhà ở cho một số doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm trên tinh thần trách nhiệm, yêu nước.

Theo đó, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp có lợi nhuận vừa phải, hợp lý để thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; làm thí điểm một vài dự án rồi rút kinh nghiệm để rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời bảo đảm có công cụ kiểm soát.

Về vướng mắc thể chế, chính sách, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ 10 tới ban hành một nghị quyết để tháo gỡ, đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, các khu công nghiệp lớn.