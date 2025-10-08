Thủ tướng yêu cầu báo cáo chính sách thuế bất động sản trước 15.10

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190 yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Theo đó, tại một số khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân. Nguyên nhân một phần do thiếu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, tình trạng “đẩy giá”, “tạo giá ảo”, thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân.

Cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai quyết liệt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân…

Nhiều dự án mới tiếp tục được đưa ra thị trường, song đều ở phân khúc cao cấp ẢNH: L.H

Để kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung, xử lý kịp thời việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ bất động sản, ổn định thị trường, bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của người dân, dự kiến ngày 11.10 tới, Thủ tướng sẽ chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát giá để vừa bảo đảm thực hiện theo quy luật thị trường, vừa có sự quản lý của Nhà nước và bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của nhân dân, nghiên cứu các giải pháp cụ thể đột phá về phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho các đối tượng thu nhập thấp.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ NN-MT, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét trong tháng 10.

Hướng dẫn các địa phương kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc đầu cơ, lợi dụng chính sách của nhà nước về nguyên vật liệu thông thường để găm hàng, đẩy giá, trục lợi.

Kiểm soát hoạt động môi giới, tránh nhiễu loạn thị trường

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.10 về chính sách thuế bất động sản theo chỉ đạo hồi tháng 8 của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giao quản lý chặt chẽ, thẩm định, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng đối với các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu “thổi giá”, “đẩy giá”.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, đúng đối tượng.

Các đô thị lớn, các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp… tập trung ưu tiên quỹ đất theo quy hoạch để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp để tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn để ngăn ngừa tình trạng “tung tin đồn thổi”, làm “nhiễu loạn” thị trường.