Thủ tướng: Tăng cường quản lý, kiểm soát giá nhà đất

Sáng 5.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với sự tăng trưởng tốt ở cả 3 khu vực. GDP quý 1 tăng 6,93%, quý 2 tăng 7,67%, quý 3 ước tăng khoảng trên 8%; tính chung 9 tháng tăng khoảng trên 7,8%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: NHẬT BẮC

Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt. Đặc biệt, các địa phương đầu tàu tăng trưởng tốt; có 16 địa phương tăng từ 8% trở lên (Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%).

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng: giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại…

Tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao. Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường...



Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, quý 4 phải tăng tốc. Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công...

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các cơ quan cần theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Mới có 8 địa phương giải quyết xong chế độ cho cán bộ nghỉ việc

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ nét trên các mặt.

Tuy nhiên, dù nhiều địa phương đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cấp tỉnh về cho cấp xã, song đây vẫn là khâu yếu.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: NHẬT BẮC

"Theo tổng hợp, hiện nay bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. Tôi cho rằng số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, cũng không phải là lớn. Song điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp", Bộ trưởng Trà nêu rõ.

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động.

Cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có "điểm nghẽn", nhất là ở các địa bàn đông dân cư.

Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện mới có 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, trong khi 26 tỉnh chưa hoàn thành. Ở cấp T.Ư, có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này.

"Đây là một nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ cũng nhấn mạnh một trong những giải pháp cấp thiết là tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã. "Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã làm rất tốt việc này, góp phần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở", bà Trà nêu.

Bộ Nội vụ cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước dứt điểm trong quý 4/2025, để hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2025, bảo đảm cho giai đoạn tới tập trung phát triển kinh tế - xã hội.







