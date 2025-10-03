Truy tố kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan đến tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Trong số này, Đào Minh Quân (Đào Văn) bị truy tố tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Bị can Quân sinh năm 1952 tại Gia Định, nay là TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Santa Ana, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo các quyết định truy nã vào năm 2017 và 2025.

Các bị can Phạm Lisa (trái) và Đào Minh Quân ẢNH: BỘ CÔNG AN

Người thứ hai là Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm) bị truy tố về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Phạm Lisa sinh năm 1979 tại TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Denmark, South California 29042, Mỹ. Tháng 10.2005, Phạm Lisa bị bắt về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", sau đó bị trục xuất sang Mỹ; đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo quyết định vào năm 2017.

Người thứ ba là Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm) bị truy tố về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bị can Thắm sinh năm 1981 tại tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang); quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Riverside, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Người thứ tư là Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) bị truy tố về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bị can Quang sinh năm 1953 tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); quốc tịch Việt Nam và Na Uy; nơi ở hiện tại Fossumberget54, 0983 OSLO, Na Uy; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Người cuối cùng là Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) bị truy tố về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bị can Huệ sinh năm 1968 tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); quốc tịch Việt Nam và Canada, nơi ở hiện tại là Canada; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Viện KSND tối cao kêu gọi các bị can nêu trên đến trụ sở cơ quan công an hoặc viện kiểm sát tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tố tụng hình sự.

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều bộ luật Hình sự năm 2015 (hiệu lực thi hành từ 1.7.2025), cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Đây là điểm mới so với quy định trước đây, nhằm tháo gỡ khó khăn khi vụ án có tính chất nghiêm trọng không thể xử lý triệt để vì bị can đã bỏ trốn, đã truy nã mà chưa có kết quả.

Âm mưu đặt bom xăng tại sân bay để khủng bố

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo về tổ chức khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân thành lập năm 1991. Quân tự xưng là "Thủ tướng".

Sau khi thành lập, Quân và số cầm đầu "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Năm 2015, nhóm này chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các "chí nguyện đoàn" trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng.

Năm 2017, nhóm cầm đầu ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ.

Theo sự chỉ đạo, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp. Các âm mưu này đều bị ngăn chặn.

Tháng 4.2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". TAND TP.HCM sau đó đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 - 16 năm tù.