Thủ tướng: Giá nhà ở tăng đột biến tại một số thành phố lớn

Chiều 22.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng nêu rõ vai trò rất quan trọng của thị trường bất động sản, là kênh huy động và phân bổ vốn, lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác như xây dựng, tài chính, vật liệu, dịch vụ, phát triển đô thị...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách nhà ở và bất động sản ẢNH: NHẬT BẮC

Cùng với đó, việc phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp, Thủ tướng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Nhiệm kỳ này, chúng ta đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Với 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện điều hành, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai tích cực.

Đến nay, cả nước có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn; trong đó có 165 dự án đã hoàn thành với quy mô khoảng trên 110.000 căn, 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.000 căn, 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 388.000 căn.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng với 334.000 căn nhà.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Việc xác định giá đất nhiều nơi còn khó khăn. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Trước đó, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6.9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết thị trường bất động sản đang có diễn biến trái ngược, khi giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống.

Giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM trong quý 2 năm nay đã xác lập mặt bằng giá cao nhất một thập kỷ. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, chung cư tại Hà Nội có mức trung bình 80 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn TP.HCM, giá bán cũng đắt thêm 36% cùng kỳ, lên bình quân 89 triệu đồng/m2.