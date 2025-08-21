Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào 2030

Đan Thanh
Đan Thanh
21/08/2025 19:30 GMT+7

Mục tiêu kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 21.8, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Đảng bộ Bộ Tài chính đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác trong nhiệm kỳ qua. 

GDP bình quân đầu người 'nhắm' đạt 8.500 USD vào 2030- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại đại hội

ẢNH: MOF

Bộ Tài chính đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cơ cấu tổ chức của bộ gồm 34 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Bộ đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành trên 670 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.

Báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính đề ra một số mục tiêu đáng chú ý. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030.

Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 4 - 4,5%/năm.

Với phát triển doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với khu vực nhà nước, đến năm 2030, có ít nhất 50 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp Đông Nam Á và ít nhất 1 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp thế giới.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỉ USD (40 - 50 tỉ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150 - 200 tỉ USD (30 - 40 tỉ USD/năm); tỷ lệ nội địa hóa trên 40% vào năm 2030.

Cần kế hoạch cụ thể để khắc phục tình trạng chuyển giá, gian lận thuế 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với kế hoạch hay kỳ vọng; phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế...

GDP bình quân đầu người 'nhắm' đạt 8.500 USD vào 2030- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng lộ trình cụ thể để khắc phục các hạn chế

ẢNH: MOF

Để đạt được mục tiêu 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Phó thủ tướng, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là rất lớn.

Với vai trò là "tay hòm chìa khóa” của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước gắn liền với nâng cao hiệu quả chi tiêu công, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính với quá trình phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế.

Đảng ủy Bộ Tài chính cần xây dựng các giải pháp để dần khắc phục hướng đến giải quyết triệt để các hạn chế, bất cập đã nêu. Việc khắc phục các hạn chế cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể để thống nhất triển khai.

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế; giám sát thường xuyên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ...

Khám phá thêm chủ đề

GDP bình quân đầu người Bộ Tài chính đảng bộ bộ tài chính Tăng trưởng GDP gian lận thuế
