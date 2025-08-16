Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Tài chính: Vốn ngoại 'chảy' vào fintech, AI dự báo tăng mạnh

Đan Thanh
Đan Thanh
16/08/2025 16:01 GMT+7

Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo tăng mạnh, đưa Việt Nam thành cứ điểm mới về công nghệ số tại Đông Nam Á.

Bộ Tài chính nhận được phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới cuối tháng 6.

Trong đó, đại biểu đặt câu hỏi về tác động của xu hướng dịch chuyển của dòng vốn FDI đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam, giải pháp của Việt Nam trước tác động này.

Dòng vốn FDI vào fintech và AI tại Việt Nam dự báo tăng mạnh - Ảnh 1.

Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, AI dự báo tăng mạnh

ẢNH: ĐAN THANH

Trả lời mới đây, Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đang nổi lên như trung tâm sản xuất mới ở châu Á, nhiều tập đoàn công nghệ đã quyết định đầu tư những dự án lớn tại Việt Nam.

Cùng đó, theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam được xếp hạng điểm đến đầu tư tốt nhất về năng lượng tái tạo ở ASEAN; được dự báo sớm trở thành một trong 5 trung tâm năng lượng tái tạo lớn của thế giới, sánh cùng Bắc Âu, Mỹ, Đông Á và Nam Mỹ.

Việt Nam đã thu hút lượng vốn FDI rất lớn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2015 - 2022, Việt Nam xếp thứ 2/10 nền kinh tế đang phát triển về thu hút FDI vào năng lượng tái tạo, với tổng vốn xấp xỉ 106,8 tỉ USD.

Ngoài ra, chuyển đổi số và kinh tế số cũng đem lại cơ hội nâng tầm chuỗi giá trị. Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, AI dự báo tăng mạnh, đưa Việt Nam thành cứ điểm mới về công nghệ số tại Đông Nam Á. 

Chuyển từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng đầu tư

Để đạt mục tiêu thành nước phát triển vào 2045, Việt Nam cần chuyển dịch trọng tâm sang thu hút FDI có chọn lọc: ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Dòng vốn FDI vào fintech và AI tại Việt Nam dự báo tăng mạnh - Ảnh 2.

Trong thu hút FDI, Việt Nam chuyển trọng tâm từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư

ẢNH: ĐAN THANH

Các đối tác chiến lược như nhóm G7, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, EU... tiếp tục là trọng tâm xúc tiến đầu tư, gắn với những lĩnh vực Việt Nam đang khuyến khích phát triển.

Bộ Tài chính nêu rõ, trong thu hút FDI thời gian tới, chiến lược cạnh tranh của Việt Nam chuyển trọng tâm từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và dịch vụ hỗ trợ.

Chú trọng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế đồng bộ; đảm bảo nguồn điện, quỹ đất sạch, nhân lực chất lượng cao; đồng thời cải cách mạnh thủ tục hành chính sau cấp phép (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...) để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Việt Nam tận dụng lợi thế của 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng thị trường, qua đó thu hút các doanh nghiệp FDI muốn khai thác các ưu đãi thuế quan từ mạng lưới FTA rộng khắp; nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm rủi ro và tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các quốc gia hàng đầu. 

"Thông qua đối thoại và hợp tác đa phương, Việt Nam vừa tranh thủ được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và kinh nghiệm từ đối tác, vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam đổi mới, thân thiện với nhà đầu tư. Đây chính là lợi thế mềm trong cạnh tranh thu hút FDI", Bộ Tài chính nêu.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Việt (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, gần đây FDI vào Việt Nam dịch chuyển sang các dự án có hàm lượng giá trị cao hơn, gồm cả những dự án sản xuất chip, bán dẫn. 

Xu hướng này sẽ ngày càng mạnh hơn, đặc biệt với các chính sách mới gần đây như Nghị quyết 57, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. 

"Việc triển khai đồng bộ các chính sách sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao", ông Việt nói.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31.7 đạt 24,09 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 13,6 tỉ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức thực hiện cao nhất của bảy tháng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan

Việt Nam hút hơn 24 tỉ USD vốn ngoại trong 7 tháng

Việt Nam hút hơn 24 tỉ USD vốn ngoại trong 7 tháng

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố, dòng đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tích cực, 7 tháng đạt 24,09 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khám phá thêm chủ đề

thu hút vốn FDI Fintech trí tuệ nhân tạo vốn ngoại Bộ Tài chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận