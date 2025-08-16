Bộ Tài chính: Vốn ngoại 'chảy' vào fintech, AI dự báo tăng mạnh

Bộ Tài chính nhận được phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới cuối tháng 6.

Trong đó, đại biểu đặt câu hỏi về tác động của xu hướng dịch chuyển của dòng vốn FDI đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam, giải pháp của Việt Nam trước tác động này.

Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, AI dự báo tăng mạnh ẢNH: ĐAN THANH

Trả lời mới đây, Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đang nổi lên như trung tâm sản xuất mới ở châu Á, nhiều tập đoàn công nghệ đã quyết định đầu tư những dự án lớn tại Việt Nam.

Cùng đó, theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam được xếp hạng điểm đến đầu tư tốt nhất về năng lượng tái tạo ở ASEAN; được dự báo sớm trở thành một trong 5 trung tâm năng lượng tái tạo lớn của thế giới, sánh cùng Bắc Âu, Mỹ, Đông Á và Nam Mỹ.

Việt Nam đã thu hút lượng vốn FDI rất lớn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2015 - 2022, Việt Nam xếp thứ 2/10 nền kinh tế đang phát triển về thu hút FDI vào năng lượng tái tạo, với tổng vốn xấp xỉ 106,8 tỉ USD.

Ngoài ra, chuyển đổi số và kinh tế số cũng đem lại cơ hội nâng tầm chuỗi giá trị. Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, AI dự báo tăng mạnh, đưa Việt Nam thành cứ điểm mới về công nghệ số tại Đông Nam Á.

Chuyển từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng đầu tư

Để đạt mục tiêu thành nước phát triển vào 2045, Việt Nam cần chuyển dịch trọng tâm sang thu hút FDI có chọn lọc: ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Trong thu hút FDI, Việt Nam chuyển trọng tâm từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư ẢNH: ĐAN THANH

Các đối tác chiến lược như nhóm G7, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, EU... tiếp tục là trọng tâm xúc tiến đầu tư, gắn với những lĩnh vực Việt Nam đang khuyến khích phát triển.

Bộ Tài chính nêu rõ, trong thu hút FDI thời gian tới, chiến lược cạnh tranh của Việt Nam chuyển trọng tâm từ ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và dịch vụ hỗ trợ.

Chú trọng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế đồng bộ; đảm bảo nguồn điện, quỹ đất sạch, nhân lực chất lượng cao; đồng thời cải cách mạnh thủ tục hành chính sau cấp phép (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...) để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Việt Nam tận dụng lợi thế của 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng thị trường, qua đó thu hút các doanh nghiệp FDI muốn khai thác các ưu đãi thuế quan từ mạng lưới FTA rộng khắp; nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm rủi ro và tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các quốc gia hàng đầu.

"Thông qua đối thoại và hợp tác đa phương, Việt Nam vừa tranh thủ được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và kinh nghiệm từ đối tác, vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam đổi mới, thân thiện với nhà đầu tư. Đây chính là lợi thế mềm trong cạnh tranh thu hút FDI", Bộ Tài chính nêu.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Việt (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, gần đây FDI vào Việt Nam dịch chuyển sang các dự án có hàm lượng giá trị cao hơn, gồm cả những dự án sản xuất chip, bán dẫn.

Xu hướng này sẽ ngày càng mạnh hơn, đặc biệt với các chính sách mới gần đây như Nghị quyết 57, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

"Việc triển khai đồng bộ các chính sách sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao", ông Việt nói.