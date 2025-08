Việt Nam hút hơn 24 tỉ USD vốn ngoại trong 7 tháng

Trong đó, vốn FDI đăng ký mới đạt 10,03 tỉ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn điều chỉnh 9,99 tỉ USD, tăng 95,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 4,07 tỉ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong khi vốn đầu tư mở rộng và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần vẫn tiếp tục tăng mạnh, thì vốn đầu tư mới vẫn giảm. Tuy vậy, số lượng dự án đăng ký mới trong 7 tháng tăng khá cao (1.154 dự án, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước). Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, các số liệu này cho thấy, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng đổ vốn vào Việt Nam.

Dữ liệu chi tiết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất. Riêng với vốn đăng ký cấp mới, khoản đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt 5,6 tỉ USD, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,36 tỉ USD, chiếm 23,5%; các ngành còn lại đạt 2,06 tỉ USD, chiếm 20,6%.

Số liệu cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn gia tăng mở rộng và đổ vốn vào Việt Nam ẢNH: TTXTĐTTM TP.HCM

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,12 tỉ USD, chiếm 60,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 4,95 tỉ USD, chiếm 24,7%; các ngành còn lại đạt 2,94 tỉ USD, chiếm 14,7%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,6 tỉ USD, chiếm 39,3% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 827,2 triệu USD, chiếm 20,3%; ngành còn lại 1,65 tỉ USD, chiếm 40,4%.

Xét về đối tác, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất - với 2,84 tỉ USD, chiếm 28,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc - 2,27 tỉ USD, chiếm 22,6%; Thụy Điển - 1 tỉ USD, chiếm 10%; Nhật Bản - 865,8 triệu USD, chiếm 8,6%; Đài Loan - 735 triệu USD, chiếm 7,3%; đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) - 721,2 triệu USD, chiếm 7,2%; quần đảo Virgin thuộc Anh - 317,1 triệu USD, chiếm 3,2%.

Đáng lưu ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng qua cũng tăng mạnh 8,4% so cùng kỳ năm trước, ước đạt 13,6 tỉ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,1 tỉ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,09 tỉ USD, chiếm 8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 505,2 triệu USD, chiếm 3,7%...