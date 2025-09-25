Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề nghị kiểm toán làm rõ việc giá nhà quá cao so với thu nhập người dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/09/2025 17:32 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước có kế hoạch kiểm toán lĩnh vực bất động sản, làm rõ việc giá nhà ở chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân.

Chiều 25.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, các báo cáo công tác năm 2025 và công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.

Đề xuất kiểm toán làm rõ việc giá nhà quá cao so với thu nhập người dân - Ảnh 1.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Kiểm toán về nhà ở xã hội ở 6 tỉnh, thành

Báo cáo về Kế hoạch kiểm toán 2026, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng kế hoạch đảm bảo kiểm toán 100% báo cáo quyết toán của bộ, ngành, địa phương.

Về kiểm toán chuyên đề, ông Tuấn cho hay, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung vào 5 chuyên đề lớn, gồm: kiểm toán quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm và đầu tư thường xuyên của ngành y tế; việc thanh kiểm tra việc quản lý thuế; việc quản lý dự án vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của 15 tỉnh, thành phố.

Cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của 7 địa phương và kiểm toán chuyên đề về nhà ở xã hội của 6 tỉnh, thành phố.

Còn các vấn đề về môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Ông Tuấn kiến nghị Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với kiểm toán trong việc tổ chức hoạt động kiểm toán, cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời. Đồng thời, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị kiểm toán, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kết luận, kiến nghị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị Quốc hội và Thường vụ Quốc hội quan tâm tạo điều kiện cho kiểm toán tăng cường cơ sở vật chất và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong hoạt động kiểm toán.

Đề xuất kiểm toán làm rõ việc giá nhà quá cao so với thu nhập người dân - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu và giá cả nhà ở

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua tiếp xúc cử tri cho thấy người dân đang rất băn khoăn về thị trường bất động sản khi thị trường có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.

"Đây là một vấn đề đang rất nóng và cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan như kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Phải bắt đúng bệnh và có phương thuốc điều trị phù hợp", bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Cũng theo bà Hải, thực tế cho thấy, nhu cầu của người mua rất lớn nhưng giá nhà lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân. Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của giới trẻ, bởi họ không thể "an cư" để "lạc nghiệp" khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao.

Từ đó, bà Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm và nêu một cách rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường giám sát việc phòng, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện kiểm toán tổng hợp, đánh giá cơ chế, chính sách để tránh thất thoát. Chủ tịch Quốc hội thông tin, ở nước ngoài, các tập đoàn, tổng công ty tiếp khách tính chi ly từng chút một, trong khi ở Việt Nam còn lãng phí. 

"Cái lãng phí nhất hiện nay mà tôi quan tâm là ở những lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực đất đai", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ và nhấn mạnh, cần đặc biệt chú ý phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.

Cùng đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc thực hiện các kiến nghị kiểm toán. "Chúng ta vẫn chưa có giải pháp, chế tài mạnh mẽ buộc phải thực hiện các kiến nghị của kiểm toán", Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

