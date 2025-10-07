Đề xuất siết cho vay mua nhà thứ 2 để hạ nhiệt giá bất động sản

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản và đang lấy ý kiến các bộ, ngành. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, nhằm công khai, minh bạch các giao dịch bất động sản.

Trung tâm này là đầu mối liên thông điện tử giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các giao dịch bất động sản, có chức năng tổ chức, giám sát và xác thực các giao dịch bất động sản, bao gồm: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua.

Giá chung cư tại TP.HCM, Hà Nội đã không còn rẻ, đa phần quá sức mua của nhiều người trẻ ẢNH: Đ.S

Về chính sách cho vay đối với người mua nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng hạn mức cho vay đối với các khoản vay mua nhà ở (trừ nhà ở xã hội) là không quá 50% giá trị của hợp đồng mua bán nhà ở đối với các khoản vay mua nhà ở thứ 2; không quá 30% giá trị của hợp đồng đối với các khoản vay mua nhà ở từ thứ 3 trở lên. Hạn mức sẽ được áp dụng kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực thi hành, dự kiến tháng 3.2027.

Dự thảo cũng nêu lên chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Theo đó, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh, thành phố sẽ quyết định dành tối thiểu 20% trong tổng số dự án xây dựng nhà ở thương mại dự kiến phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030 theo kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, để phát triển dự án nhà ở thương mại giá phù hợp.

Dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù như: lựa chọn chủ đầu tư dự án không thông qua đấu giá, đấu thầu; căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án là giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Ngoài ra, chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận định mức tối đa bằng 20% tổng vốn đầu tư xây dựng dự án. Không phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại luật Nhà ở 2023.

Người mua nhà ở tại dự án đó không được chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng nghị quyết nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết và từng bước kéo giảm giá nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập phù hợp và trung bình. Trọng tâm là điều tiết thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội quý 3/2025 từ 70 - 80 triệu đồng/m2. Một số dự án chung cư hạng sang tại Hà Nội ghi nhận giá bán 150 - 300 triệu đồng/m2.

Còn tại TP.HCM, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ chung cư trong 9 tháng vừa qua khoảng 75 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp có giá rao bán từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong khi đó, giá nhà ở liền kề, biệt thự tại Hà Nội phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa... ghi nhận mức giá vượt 300 triệu đồng/m2.

Tại hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9 diễn ra ngày 5.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thị trường bất động sản tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhà đất ở mức cao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.