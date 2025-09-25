Giá nhà trên thu nhập bình quân hộ gia đình cao gấp đôi thế giới

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 9 tháng đầu năm nay thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi. Tổng số giao dịch bất động sản ước đạt khoảng 430.769 giao dịch, tăng không đáng kể (khoảng 1%) so với cùng kỳ năm 2024 (425.752 giao dịch).

"Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cục bộ, giao dịch tập trung tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch. Phân khúc nhà ở chung cư giao dịch tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở phân khúc trung cấp", Bộ Xây dựng cho hay.

Thị trường phục hồi có thể thấy rõ không chỉ qua giá chung cư liên tục lập đỉnh, mà còn từ dòng vốn tín dụng đổ vào bất động sản tính đến hết tháng 7 đạt tới 4,1 triệu tỉ đồng.

Giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM liên tục lập đỉnh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở hôm 22.9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, tính đến hết tháng 7, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 4,1 triệu tỉ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024, chiếm 23,68% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trong đó, dư nợ cho kinh doanh bất động sản đạt 1,79 triệu tỉ đồng (tăng 23,87%), dư nợ cho tiêu dùng gắn với bất động sản đạt 2,28 triệu tỉ đồng (tăng 12,4%). Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,43%, vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát.

Tuy nhiên theo NHNN, thị trường đang thiếu nhà ở giá phù hợp với thu nhập, nhà ở xã hội. Giá nhà ở ngày càng tăng cao, theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân hộ gia đình Việt Nam là 23,7 lần, trong khi mức trung bình thế giới của chỉ số này là 14,6 lần.

Chung cư tăng, đất nền chững lại sau cơn sốt cục bộ

Bộ Xây dựng cũng cho hay, trái ngược với chung cư, nhà ở riêng lẻ giao dịch tập trung tại khu vực đã phát triển, các khu vực mới thiếu hạ tầng ghi nhận mức độ hấp thụ thấp. Đất nền giao dịch chững lại, chỉ phục hồi tại các khu vực có pháp lý rõ ràng và quy hoạch hoàn chỉnh.

Về giá, trong 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá chung cư sơ cấp trung bình đạt 70 - 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với đầu năm và 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao (khoảng 150 - 300 triệu đồng/m²).

Tại TP.HCM, giá sơ cấp trung bình khoảng 75 triệu đồng/m², ổn định so với đầu năm, nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m² trở lên.

Giá bán nhà liền kề, biệt thự Hà Nội phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu đồng/m². Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa... mức giá vượt 300 triệu đồng/m². Còn tại TP.HCM, giá sơ cấp dao động trong khoảng 230 - 300 triệu đồng/m², tùy theo vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh mức giá trên 300 triệu đồng/m².

Bộ Xây dựng cũng cho hay, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

"Giá giao dịch bất động sản tăng dần theo năm, chưa phản ánh đúng giá trị thực và cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân. Còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị", Bộ Xây dựng nêu.