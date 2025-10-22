Giá vàng thế giới sắp tới ra sao sau cú phanh đột ngột?

Sau khi lập đỉnh vào hôm 20.10 với giá 4.381 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm đến 6,3% trong ngày 21.10, xuống còn 4.082 USD/ounce, Reuters đưa tin. Theo tờ Financial Times, đây là mức giảm sâu nhất trong một ngày của giá vàng từ tháng 4.2013. Giá bạc và bạch kim cũng giảm mạnh trong ngày 21.10, lần lượt là 7,4% và 5%.

Những thỏi vàng tại cửa hàng ở Ấn Độ ẢNH: REUTERS

Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là đợt điều chỉnh đáng lý phải diễn ra từ lâu. Nhà phân tích Nicky Shiels tại hãng cung cấp các dịch vụ kim loại quý MKS Pamp (Thụy Sĩ) cho rằng chất xúc tác chính cho việc tăng giá thời gian gần đây của giá vàng là tình trạng mua quá mức cực độ và nhận xét đà tăng đang bão hòa.

Giá vàng đã tăng mạnh từ đầu năm nay và trong 2 tháng qua tăng nhanh lên 25%.

Giá vàng tăng được thúc đẩy bởi lo ngại từ giới đầu tư về nợ chính phủ ngày càng gia tăng, sức khỏe của USD và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ - Trung đồng ý xuống thang, sự phục hồi gần đây của USD và việc thiếu dữ liệu quan trọng về vị thế của các nhà đầu tư trong thị trường tương lai - do chính phủ Mỹ đóng cửa - là chất xúc tác cho việc giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngày 21.10.

Bên cạnh đó, đợt mua vàng nhân dịp lễ Diwali của Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, cũng dần khép lại.

Động lực chính cho giá vàng tăng trong năm nay được cho là nhu cầu của các ngân hàng trung ương, khi họ gia tăng tích trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản khỏi USD. Trong vài tháng gần đây, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức cũng tăng lên dành cho các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng. Cơn sốt mua vàng của người dân các nước châu Á cũng góp phần cho đợt tăng giá trong những tuần gần đây.

Liệu giá vàng có còn tăng?

Nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered cho rằng, hiện tại thị trường vàng đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật khi giá tạm thời giảm sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng giá.

Theo Yahoo Finance, Phố Wall vẫn lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới. Các nhà phân tích từ Bank of America gần đây nhấn mạnh khuyến nghị mua vàng dài hạn, dự báo kim loại quý này sẽ lập đỉnh giá 6.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Phố Wall dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, cao hơn so với dự báo trước đó là 4.300 USD/ounce.

Các nhà phân tích của hãng JPMorgan đánh giá giá vàng có thể lên đến 6.000 USD/ounce vào năm 2029.

"Đây chỉ là một cú vấp trên đường. Lạm phát vẫn cao, lãi suất thực tế vẫn thấp, vẫn còn đó những lo ngại địa chính trị, chính phủ Mỹ ngừng hoạt động. Đó là hỗn hợp chất xúc tác cho giá vàng tăng", ông Tom Essaye, nhà sáng lập hãng nghiên cứu Seven Report nhận định.

Tương tự, chiến lược gia trưởng Michele Schneider tại hãng tư vấn Marketgauge cho rằng đà tăng của giá vàng chỉ bị cắt đứt nếu chính phủ Mỹ đột ngột giảm mạnh nợ công - điều vẫn chưa xảy ra - và hòa bình được thiết lập trên thế giới.

Ông Peter Boockvar, giám đốc đầu tư tại One Point BFG Wealth Partners, nhận định trong ngắn hạn, vàng và bạc "có lẽ đã đến lúc cần nghỉ ngơi" sau đợt tăng mạnh gần đây, theo CNBC. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm tích cực trong trung và dài hạn, vẫn nắm giữ nhiều vàng và khuyên nhà đầu tư chuẩn bị mua thêm nếu giá giảm.

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư của hãng dịch vụ tài chính Baird, so sánh vàng với cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và cho rằng AI có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Theo ông, lĩnh vực AI có nhiều động lực tăng trưởng mới như câu chuyện công nghệ, lợi nhuận tiềm năng, ứng dụng rộng rãi và tốc độ phát triển nhanh. Trong khi đó, vàng là tài sản quen thuộc, "đã có câu chuyện cũ", tức khó có yếu tố mới để thúc đẩy tăng mạnh hơn.

Ông Louis Navellier, nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của Navellier & Associates, thể hiện quan điểm rất lạc quan về vàng. Ông cho rằng niềm tin vào các ngân hàng trung ương và chính phủ trên thế giới đang suy giảm, ví dụ như ở Pháp, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn.

Ông dự báo một "sự sụp đổ toàn cầu của lãi suất", khi đó, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm, nên vàng có xu hướng tăng giá. Ông ví von "Mỹ là ốc đảo giữa hỗn loạn toàn cầu" và "vàng là ốc đảo tốt nhất giữa hỗn loạn đó", đồng thời kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng giá.