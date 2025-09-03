Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Vàng tăng mạnh, giá cổ phiếu giảm khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn

Trí Đỗ
03/09/2025 08:21 GMT+7

Ngày 2.9, thị trường chứng khoán giảm và giá vàng đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm đến nơi trú ẩn an toàn giữa bối cảnh thị trường bất ổn.

Trong phiên giao dịch ngày 2.9, các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm trong toàn bộ, trong khi thị trường chứng khoán châu Âu mất điểm đáng kể khi đóng cửa.

Chi phí vay của Mỹ, Pháp và Anh tăng lên khi lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước này tăng vọt.

Vàng tăng mạnh, giá cổ phiếu giảm khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn- Ảnh 1.

GIá vàng tăng mạnh trong phiến giao dịch ngày 2.9.2025

ẢNH: REUTERS

Chỉ số DAX của Frankfurt giảm 2,3%, trong khi London mất 0,9%.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB Traders (Ba Lan), nhận định: "Tháng 9 có thể là tháng kỳ lạ đối với thị trường tài chính vì theo truyền thống, cổ phiếu thường có xu hướng hoạt động kém hiệu quả".

"Tuy nhiên, việc bán tháo trên thị trường trái phiếu và đổ xô vào đồng USDvàng là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tìm kiếm vào các nơi trú ẩn an toàn và tài sản thanh khoản", bà Brooks nói thêm.

Theo AFP, hiện các nhà đầu tư lo ngại về cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sự bất ổn về thuế quan và tình hình tài chính công của châu Âu.

Trong khi đó, ông Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường tài chính tại nền tảng đầu tư và giao dịch IG (Anh), cho rằng: "Thị trường thường chứng kiến sự bùng nổ biến động sau kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng hôm nay có vẻ như có điều gì đó đặc biệt hơn, khi thị trường châu Âu lao dốc trong phiên giao dịch đầu ngày và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng".

Tối 2.9, giá vàng chạm mức 3.536,56 USD/ounce, dễ dàng vượt qua mức kỷ lục trước đó là 3.500,10 USD/ounce vào tháng 4.

Trong khi đó, đồng USD tăng giá so với đồng euro. Tuy nhiên, chi phí vay dài hạn của Pháp tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 1998.

Về doanh nghiệp, cổ phiếu của Nestle đã giảm khoảng 0,7% sau khi tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ này sa thải giám đốc điều hành Laurent Freixe với lý do có mối quan hệ tình cảm với một cấp dưới.

Các nhà phân tích Phố Wall chỉ ra sự trì hoãn từ phán quyết của tòa án Mỹ hôm 29.8 đã làm tiêu tan hy vọng rằng cuộc chiến thương mại sắp kết thúc, theo AFP.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook với phiên tòa xét xử vụ kiện của bà ngày 2.9. Vụ việc này có ý nghĩa quan trọng đối với Fed Mỹ và tính độc lập của tổ chức này.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Trade Nation (Anh), đánh giá: "Sự kết hợp giữa sự bất ổn về thuế quan, mối lo ngại của Fed và sự sụt giảm theo mùa đã khiến thị trường lo lắng khi tháng bắt đầu".

Chứng khoán giảm, giá dầu và vàng tăng mạnh sau khi Israel tấn công Iran

Chứng khoán giảm, giá dầu và vàng tăng mạnh sau khi Israel tấn công Iran

Cổ phiếu lao dốc trong phiên giao dịch đầu ngày 13.6 tại nhiều nơi, trong khi giá dầu tăng vọt sau khi Israel tiến hành tấn công Iran, khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Giá vàng tăng nhanh khó lường

Goldman Sachs dự báo kịch bản giá vàng tăng 6% trong 12 tháng

Xem thêm bình luận