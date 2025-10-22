Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.10.2025: Giảm tới 5 triệu đồng vì nhà đầu tư bán tháo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/10/2025 08:46 GMT+7

Giá vàng miếng SJC cũng như nhẫn 4 số 9 đồng loạt giảm từ 4 - 5 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới đã giảm khoảng gần 6% chỉ trong vòng 1 ngày qua khi hoạt động bán tháo diễn ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mạnh giá bán vàng miếng SJC 4 triệu đồng mỗi lượng, xuống 148,5 triệu đồng; giá mua vào giảm 5 triệu đồng, xuống 146,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vào còn 146,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 4,9 triệu đồng, còn 146 triệu đồng, bán ra giảm 4 triệu đồng, xuống 148,5 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm giá mua xuống 146,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC lên 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 22.10.2025: Đồng loạt giảm từ 4 - 5 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm thêm 18 USD mỗi ounce, xuống 4.108 USD. Như vậy, chỉ trong một ngày, giá kim loại quý đã giảm 240 USD/ounce, tương ứng khoảng 5,7% - đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.2013 đến nay. Đối với các nhà giao dịch kỳ cựu, việc vàng điều chỉnh không phải là điều bất ngờ. Đợt tăng giá kéo dài mà không có sự điều chỉnh đáng kể đã tạo điều kiện thuận lợi cho một đợt giảm mạnh.

Các hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trên thị trường đã làm cho vàng sụt giảm mạnh. Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết sau đợt lượng mua vào quá lớn gần đây, các nhà đầu tư cuối cùng đã bắt đầu chốt lời khi giá tăng kỷ lục. Tác động của việc chốt lời và thanh lý vị thế mua đã tạo thêm áp lực bán thực sự sau những gì trước đây chỉ là giao dịch một chiều. Nhìn vào kỹ thuật, giá vàng đang gặp mức kháng cự ở 4.100 USD mỗi ounce, nếu giảm qua 4.060 - 4.080 USD thì mức tâm lý quan trọng là 4.000 USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm cũng khiến dòng tiền trên thị trường thoát khỏi vàng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.10, chỉ số Dow Jones tăng thêm 218,16 điểm (tương đương 0,47%) lên 46.924,74 điểm, có lúc lập kỷ lục khi vượt mốc 47.000 điểm. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang tại mức 6.735,35 điểm; chỉ số Nasdaq Composite lùi 0,16% xuống 22.953,67 điểm.

