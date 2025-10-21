Giá vàng thế giới ‘đứt phanh’

Giá vàng thế giới bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 21.10) giảm mạnh thêm 45 USD mỗi ounce, xuống còn 4.218 USD. Tổng mức giảm của kim loại quý trong ngày lên 140 USD/oucne, tương đương 3,18%.

Sau khi tăng mạnh lên gần mức cao kỷ lục đầu ngày ở 4.376 USD/ounce, vàng đã trượt giảm không phanh. Hoạt động bán chốt lời của những nhà đầu tư diễn ra khi giá lên mức cao. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh cũng khiến vàng đi xuống. Chỉ số USD-Index tăng thêm 0,32 điểm, lên 98,95 điểm.

Giá vàng thế giới giảm sâu ẢNH: T.X

Trong khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được giải quyết thì Mỹ, Úc hợp tác khai thác đất hiếm để cạnh tranh với đất nước tỉ dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một hiệp định mang tính bước ngoặt với Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của Mỹ đối với khoáng sản đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Việc này nhằm đối phó trước sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng các kim loại chủ chốt. Hai chính phủ sẽ cùng đầu tư vào một loạt các mỏ và dự án chế biến tại Úc để thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được sử dụng trong công nghệ tiên tiến, từ xe điện đến chất bán dẫn và máy bay chiến đấu.

Theo ông Donald Trump, trong khoảng một năm nữa, hai bên sẽ có rất nhiều khoáng sản và đất hiếm quan trọng đến mức sẽ không biết phải làm gì với chúng. Mỹ đã bị mắc kẹt trong một cuộc cạnh tranh về đất hiếm với Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh đáp trả cuộc tấn công thương mại của Trump vào đầu năm nay, áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các nguyên liệu này.

Giá vàng trong nước chiều 21.10 liên tục giảm 2,1 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty như SJC, Doji mua vàng miếng SJC với giá còn 151,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 152,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 152 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 150,9 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng… Như vậy, giá vàng miếng SJC chỉ tăng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng sụt giảm liên tục vào chiều 21.10 với tổng mức giảm 1 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 156,5 triệu đồng, bán ra 159,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng…