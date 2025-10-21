Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng lên 160,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/10/2025 09:59 GMT+7

Sáng 21.10, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường với 160,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, giá mua vào lên 157 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng. Mức giá này cao nhất so với các công ty kinh doanh khác, khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Công ty SJC cũng mua vào chỉ 151,1 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng… Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn Công ty Bảo Tín Minh Châu rao bán lên 175 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng lên 160,5 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Không những cao hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 của các công ty khác, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn cao hơn cả vàng miếng SJC gần 6 triệu đồng/lượng. Các công ty kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 3,1 triệu đồng/lượng, mua vào lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Trên các diễn đàn mua bán vàng, một số người rao bán vàng miếng SJC lên 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 21.10.2025: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới

Trong khi đó, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm 34 USD/ounce so với đầu ngày, xuống còn 4.340 USD/ounce. Vàng trong nước tăng giá, ngược chiều với kim loại quý thế giới. Điều này khiến mức giá trong nước càng trở nên đắt đỏ hơn. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 16,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 16 - 20 triệu đồng/lượng.

Chính vì giá vàng trên thị trường tự do cao hơn trong các công ty nên các đơn vị kinh doanh không mua được nguồn hàng bán ra từ khách. Đại diện Công ty SJC cho biết, khách đến bán vàng ít hơn những ngày trước nên công ty cũng không có nguồn bán ra cho người mua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, trong khi kim loại quý thế giới còn chưa chạm mức đỉnh của tuần trước.

Xu hướng giảm giá vàng đã bắt đầu?

