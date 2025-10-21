Xu hướng giảm giá vàng đã bắt đầu?

Giá vàng tự do trượt sâu

Giá vàng miếng SJC trong ngày 20.10 liên tục tăng, giảm với mỗi bước nhảy 500.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng/lượng… So với mức cao kỷ lục tuần trước, vàng miếng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng dù giá giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Khi rủi ro lạm phát và xung đột đã giảm bớt, giá vàng có thể mất đi động lực và đó là lý do giá vàng sẽ dao động trong biên độ từ 4.100 - 4.350 USD/ounce trong khoảng thời gian cuối năm. Trong trường hợp giá thế giới giảm sâu hơn, phá vỡ mức hỗ trợ 4.100 USD/ounce, kim loại quý này sẽ trở về mức 3.950 USD/ounce. Theo diễn biến trên, giá vàng trong nước có thể giảm về mức 147 triệu đồng/lượng. Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng, giảm trái chiều giữa các công ty nên có sự khác biệt rõ nét. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng nhẫn 500.000 đồng, mua vào lên 148,5 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Tập đoàn Doji giảm 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng. Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn, mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu gần như không thay đổi giá vàng nhẫn khi giữ ở mức cao nhất thị trường, mua vào 155,5 triệu đồng, bán ra 158,5 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn của các công ty chênh lệch nhau từ 7 - 8,5 triệu đồng mỗi lượng. Không những vậy, Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Điều này rất ít khi xảy ra trên thị trường vàng.

Đặc biệt, giá vàng nhẫn trên thị trường tự do tiếp tục giảm chiều 20.10. Trên diễn đàn Giao lưu vàng, một thành viên ẩn danh rao bán 2 chỉ vàng Bảo Tín Minh Châu với giá 162 triệu đồng/lượng, ngay sau đó nhiều thành viên khác vào rao giá bán chỉ 158 triệu đồng/lượng. So với sáng cùng ngày, giá vàng Bảo Tín Minh Châu đã giảm từ 5 - 10 triệu đồng/lượng.

Đáng nói, dù giá vàng tăng hay giảm, số lượng khách đến giao dịch vẫn ít. Đại diện Công ty SJC cho biết lượng khách hàng đến bán vàng ít hơn những ngày trước đó. Do vậy, khối lượng vàng mà công ty bán lại cho khách cũng giảm đi. Tương tự, Tập đoàn Doji cũng thông tin hiện đang hết mặt hàng vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ (không nhận đặt trước) và chưa có lịch cụ thể vàng về thêm. Ngược lại, Công ty Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách hàng 5 chỉ vàng. Dù giá cao nhất thị trường nhưng do lượng khách hàng đông, quá tải nên công ty đã tạm dừng phát số vào buổi chiều.

Lịch sử có lặp lại?

Thị trường vàng có lặp lại lịch sử sốt giá vào năm 2011 và giảm mạnh những năm sau đó hay không đang là mối quan tâm của nhiều người. Còn nhớ trong 3 năm từ 2009 - 2011, giá vàng đã tăng 100% từ mức 24,4 triệu đồng/lượng của năm 2009 lên 50 triệu đồng/lượng vào năm 2011. Cơn sốt vàng giai đoạn này lên cao khi nhiều người đổ xô mua vàng. Thế nhưng những năm sau đó, giá vàng đột ngột quay đầu giảm sâu, đến năm 2014 mỗi lượng vàng chỉ còn 35 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng/lượng, tương đương 30% so với năm 2011. Nguyên nhân của đợt sụt giảm mạnh đến từ giá vàng thế giới sau khi đạt đỉnh 1.900 USD/ounce vào năm 2011 đã giảm xuống 1.000 USD/ounce vào năm 2015. Cũng trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị định 24/2012 quản lý thị trường vàng, độc quyền vàng miếng, các ngân hàng không được huy động, cho vay vàng mà chuyển sang thu phí đối với khách hàng gửi vàng... Đến năm 2020, vàng miếng SJC mới quay lại mức giá 50 triệu đồng/lượng và tăng lên gấp 3 lần chỉ trong vòng 5 năm.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho biết, giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh sau khi lập kỷ lục từ 4.380 USD/ounce xuống 4.185 USD/ounce, mức giảm gần 200 USD/ounce phản ánh tính chất đầu cơ rõ hơn trong dòng tiền. Nguyên nhân giúp vàng tăng giá thời gian qua dựa trên rủi ro lạm phát và xung đột trên thế giới. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này đang có tác động yếu dần. Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị hội đàm, khả năng hai siêu cường đạt được thỏa thuận thương mại sẽ phần nào hạ nhiệt lạm phát. Trong khi đó, xung đột ở Trung Đông đã có thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas. Mặc dù vẫn còn giao tranh lẻ tẻ nhưng đã có lối thoát cho Dải Gaza. Xung đột Nga - Ukraine có vẻ phức tạp hơn nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hẹn với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary. Đó cũng là một diễn biến hứa hẹn sẽ khép lại cuộc đối đầu kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

"Khi rủi ro lạm phát và xung đột đã giảm bớt, giá vàng có thể mất đi động lực và đó là lý do giá vàng sẽ dao động trong biên độ từ 4.100 - 4.350 USD/ounce trong khoảng thời gian cuối năm. Trong trường hợp giá thế giới giảm sâu hơn, phá vỡ mức hỗ trợ 4.100 USD/ounce, kim loại quý này sẽ trở về mức 3.950 USD/ounce. Theo diễn biến trên, giá vàng trong nước có thể giảm về mức 147 triệu đồng/lượng", ông Dương Anh Vũ dự báo.

Là người có kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực vàng, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, cho rằng khi giá vàng đã tăng cao lên mức kỷ lục thì sẽ quay đầu giảm. Một chu kỳ có thể kéo dài 5 - 10 năm. Trong năm 2025, giá vàng liên tục lập các mức cao kỷ lục và chưa năm nào tăng hơn 60% như hiện nay. Đối với thị trường vàng trong nước, trong khi các công ty kinh doanh chính thức không có nguồn hàng để bán thì thị trường tự do loạn giá, một số người thừa "nước đục thả câu", rao giá lên trời, không kiểm soát được, kể cả mức 200 triệu đồng/lượng. Một số công ty cho biết mỗi ngày phát 500 số, mỗi khách hàng được mua 1 chỉ vàng, thế nhưng lượng khách đến cả ngàn người nên chỉ biết từ chối. Trong khi vàng miếng khan hiếm thì vàng nhẫn nổi lên dẫn đến giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng.

"Điều quan trọng sắp tới khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất, thị trường có nguồn nguyên liệu vàng chính thức thì giá vàng trong nước sẽ giảm, rút ngắn chênh lệch so với giá thế giới. Ví dụ, giá vàng miếng SJC ngày 20.10 cao hơn thế giới 15,7 triệu đồng/lượng thì có thể thời gian tới xuống còn 8 - 9 triệu đồng/lượng", ông Huỳnh Trung Khánh cho hay.