Lạm phát cao, tiền mất giá thảm, Iran sẽ bớt bốn số 0 trên đồng nội tệ

Quốc hội Iran đã phê chuẩn việc xóa bốn số 0 khỏi đồng tiền quốc gia của nước này là đồng Rial.

Truyền thông Iran hôm 5.10 cho hay việc cải cách tiền tệ - dự kiến diễn ra trong vài năm tới - nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch sau nhiều năm lạm phát.

Đồng nội tệ của Iran đã mất giá đến mức cần đến hơn một triệu Rial đổi một USD trên thị trường tự do.

Người dân Iran đi bộ tại chợ Tehran, ngày 5.10.2025 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Quốc hội Iran cho biết động thái này sẽ giúp đồng Rial dễ sử dụng hơn trong các giao dịch và tính toán.

Tuy nhiên, người dân và các chủ cửa hàng trên đường phố Tehran lại không tin rằng động thái này sẽ tạo ra bất kỳ thay đổi nào có ý nghĩa.

Một người dân cho biết: “Nó không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng tôi. Dù có xảy ra hay không, cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi chúng tôi tự xóa bỏ những số 0 này”.

“Việc loại bỏ bất kỳ số 0 nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến lạm phát của đất nước. Gốc rễ của lạm phát nằm ở nơi khác. Điều đang làm người dân Iran lo lắng hiện nay là lạm phát, chứ không phải vài con số 0”, một người dân khác chia sẻ.

Một số quốc gia đã tìm cách loại bỏ số 0 khỏi đồng tiền quốc gia khi đối mặt với lạm phát cao.

Venezuela là một trong số đó - đất nước này đã trải qua một số cuộc cải cách tiền tệ trong những năm gần đây. Thế nhưng Venezuela vẫn phải tiếp tục chịu đựng lạm phát cao.