Iran tung tài liệu, hình ảnh chương trình hạt nhân mật của Israel

Hãng AFP ngày 25.9 đưa tin truyền thông Iran vừa tung ra những tài liệu và hình ảnh được cho là liên quan các hoạt động hạt nhân của Israel, điều mà Israel chưa bao giờ chính thức thừa nhận hay bác bỏ.

Trong số đó có bản sao những hộ chiếu được cho là của các nhà khoa học Israel, cùng với thông tin về vị trí các cơ sở quân sự.

Truyền hình Iran còn phát sóng một phim tài liệu có cảnh quay được cho là ghi lại bên trong lò phản ứng Dimona ở miền nam Israel, nơi được đồn đoán là kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông.

Trong bộ phim tài liệu, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib cho biết nước này đã sử dụng thông tin thu được vào tháng 6 để tấn công các mục tiêu nhạy cảm bên trong Israel.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy góc nhìn từ trên không của cơ sở hạt nhân Dimona của Israel, ngày 18.2.2021

ẢNH: ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU PHÂN HẠCH

Trước đó, các quan chức Iran từng tiết lộ đã thu thập hàng ngàn tài liệu mật của Israel, bao gồm chi tiết về các cơ sở hạt nhân và quân sự.

Bộ phim tài liệu cũng đăng một số hình ảnh của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, với lời thuyết minh cho rằng Israel thu thập những bức ảnh cá nhân này, đồng thời cáo buộc Israel đã do thám ông Grossi.

Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến 12 ngày, giới lãnh đạo chính trị Iran đã công khai chỉ trích IAEA và giám đốc cơ quan này vì cho rằng IAEA có phần thỏa hiệp với Israel.

Tehran chỉ trích cơ quan này vì đã không lên án các cuộc không kích của Israel và sau đó là của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Việc phát sóng bộ phim tài liệu trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và các nước phương Tây về các hoạt động hạt nhân của Iran. Phương Tây, đứng đầu là Mỹ và được Israel hậu thuẫn, cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran kịch liệt bác bỏ.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24.9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian một lần nữa khẳng định nước này “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa tồn vong.