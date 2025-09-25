Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vì sao Mỹ bất ngờ trước cuộc không kích của Israel tại Qatar?

Khánh An
Khánh An
25/09/2025 18:56 GMT+7

Trung tướng Mỹ Derek France tiết lộ nguyên nhân Washington bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Israel nhằm vào mục tiêu Hamas tại Qatar.

Vì sao Mỹ bất ngờ trước cuộc không kích của Israel tại Qatar?- Ảnh 1.

Trung tướng Derek France

Ảnh: Căn cứ Không quân Al Udeid

Trang Breaking Defense ngày 25.9 dẫn lời tướng Derek France, tư lệnh Không quân Trung tâm (AFCENT) thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận các quan chức Không quân Mỹ tại Trung Đông "không có dấu hiệu" báo trước về cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Qatar.

Tuy nhiên, ông cho biết mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa Washington và Doha đã giúp giảm bớt phần nào "căng thẳng" sau vụ tấn công.

Phát biểu với báo giới, ông France nói rằng Mỹ đã không có cảnh báo kỹ thuật sớm về cuộc tấn công của Israel hôm 9.9 vì "hoạt động giám sát của chúng tôi và toàn bộ sự chú ý không được đặt vào những điều (như thế) có thể xảy ra".

"Đó không phải là điều mà chúng tôi dự đoán", ông phát biểu.

Ông cho biết, mặc dù Mỹ đang triển khai hàng ngàn binh sĩ tại Căn cứ Không quân Al Udeid (Qatar) và sở hữu nhiều năng lực do thám tinh vi trong khu vực, nhưng "những năng lực đó thường tập trung vào Iran và những nơi khác mà chúng tôi dự đoán có thể phát động tấn công".

Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã thông báo cho Mỹ quá muộn để có thể ngăn chặn.

Ông France nói thêm rằng cuộc tấn công này đã nhấn mạnh "tầm quan trọng của các dấu hiệu và cảnh báo cũng như việc có những hệ thống phù hợp" có thể "hiểu rõ các cuộc tấn công ngay khi chúng đang diễn ra" và nhu cầu trao đổi, phối hợp với Qatar cùng các đối tác khác của Mỹ tại vùng Vịnh.

Vị tướng Mỹ cũng thừa nhận có "một số căng thẳng" giữa các quan chức nước này và Qatar sau vụ tấn công do Israel - đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông tiến hành. Tuy nhiên, ông cho biết mình "không lo ngại" điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và hoạt động của quân đội Mỹ từ Qatar.

Ngay sau vụ tấn công, các quan chức Mỹ đã liên hệ với những người đồng cấp Qatar để "trao đổi" về cuộc tấn công theo cách mà họ có thể "hiểu nhau, ngay cả khi vẫn tồn tại căng thẳng", theo ông France.

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel

Truyền thông Iran tung nhiều tài liệu và hình ảnh được cho là liên quan chương trình hạt nhân bí mật của Israel, trong đó có những hình ảnh về nơi được đồn đoán là kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông.

Xem thêm bình luận